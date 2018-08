O diplomata ganês de 80 anos sucumbiu em consequência de uma curta doença que foi detetada depois da sua última viagem de trabalho ao Zimbabué, para acompanhar o processo eleitoral daquele país africano.

Morreu o antigo secretário-geral da ONU Kofi Annan

O diplomata ganês de 80 anos sucumbiu em consequência de uma curta doença que foi detetada depois da sua última viagem de trabalho ao Zimbabué, para acompanhar o processo eleitoral daquele país africano.

O antigo secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) e prémio Nobel da Paz de 2001, Kofi Annan, morreu aos 80 anos, divulgou hoje a fundação do antigo diplomata. "É com grande tristeza que a família Annan e a Fundação Kofi Annan anunciam que o ex-secretário-geral das Nações Unidas e vencedor do prémio Nobel da Paz morreu pacificamente no sábado, 18 de agosto, após uma curta doença”, publicou a fundação do ex-diplomata ganês num comunicado, divulgado pela agência de notícias AFP. Kofi Annan, que fez a sua carreira profissional nas Nações Unidas, cumpriu dois mandatos como secretário-geral da ONU, entre 01 de janeiro de 1997 a 31 de dezembro de 2006.

Annan ascendeu desde um início de vida humilde até secretário-geral da ONU. Sobre a sua ação neste organismo internacional, o próprio afirmava que levava consigo a sensação de ter falhado ao não ter evitado a guerra do Iraque. O antigo secretário-geral da ONU pediu que julgassem também o seu trabalho pelo que foi feito na luta contra o desastre do tsunami do oceano índico e do terramoto em Cachemira, e em todas as medidas tomadas em prol dos direitos humanos e no combate às desigualdades.



O falhanço no evitar a guerra do Iraque, teve momentos amargos no pós-invasão deste país árabe pelos EUA, com a destruição das instalações da ONU em Bagdade, em que morreu o enviado especial da organização, Sérgio Vieira de Melo, em agosto de 2003.

Annan manteve-se ativo até ao fim, liderando a delegação da organização não governamental The Elders, fundada por Nelson Mandela, à frente do qual visitou o Zimbabué no final de julho, durante o processo eleitoral.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, lembrou Kofi Annan, que morreu hoje aos 80 anos, como “uma força que guiou o bem”. “De muitas maneiras, Kofi Annan encarnou as Nações Unidas. Ele dirigiu a organização, no novo milénio, com dignidade e uma determinação inigualável”, afirma António Guterres em comunicado.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.