Guerra na Ucrânia

Morreu mulher grávida que tinha ficado ferida no bombardeamento ao hospital de Mariupol

Um das mulheres grávidas que foi ferida no bombardeamento da maternidade da cidade de Mariupol na última quarta-feira morreu, assim como o bebé.

A imagem da mulher grávida com ferimentos e a ser transportada numa maca do hospital bom bombardeado foi captada pela agência Associated Press e mostrada em todo o mundo na semana passada.

A informação da morte foi avançada esta segunda-feira pelo cirurgião, Timur Marin, em declarações à televisão ucraniana de Mariupol. "Enquanto ela estava a ser reanimada e estavam a ser tomadas medidas antichoque, fizemos uma cesariana e tirámos o bebé já sem sinais de vida", afirmou o médico acrescentando que se tentou a reanimação do bebé durante mais de meia hora mas que não funcionou. A equipa médica tentou o mesmo com a mãe, que também não resistiu aos ferimentos." Ambos morreram", afirmou o cirurgião ao canal citado pela CNN.

De acordo com as autoridades ucranianas, pelo menos três pessoas - incluindo uma criança - foram dadas como mortas no local na sequência do bombardeamento pelas forças russas do hospital pediátrico, onde funcionava uma maternidade. Além destas vítimas, outras 17 pessoas tinham sido também dadas como feridas.

A Rússia negou que tivesse bombardeado o hospital, acusando as autoridades de encenar o ataque, depois de ter dito que as instalações estavam a servir de base a forças paramilitares de extrema direita, como o batalhão Azov.

