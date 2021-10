As imagens tiradas pelo repórter de guerra mudaram a atenção internacional sobre Timor-Leste.

Timor-Leste

Morreu Max Stahl, o jornalista que filmou o massacre de Santa Cruz

Lusa As imagens tiradas pelo repórter de guerra mudaram a atenção internacional sobre Timor-Leste.

O jornalista britânico e timorense Max Stahl, que filmou o massacre de Santa Cruz, em Díli, em novembro de 1991, morreu esta quinta-feira num hospital da cidade australiana de Brisbane, vítima de doença prolongada, confirmou à Lusa fonte familiar.

Condecorado com o Colar da Ordem da Liberdade, o mais alto galardão que pode ser dado a um cidadão pelo Estado timorense, Max Stahl viu-lhe atribuída a nacionalidade timorense em 2019.

Christopher Wenner, que começou a ser conhecido como Max Stahl, iniciou a sua ligação a Timor-Leste a 30 de agosto de 1991 quando, "disfarçado de turista", entrou no território para filmar um documentário para uma televisão independente inglesa.

O jornalista australiano em 2007, na capital de Timor-Leste. Foto: Lusa

Descendente de uma família de diplomatas, repórter de guerra – chegou a ser ferido nos Balcãs – Max estudou literatura na Universidade de Oxford e era um poliglota, dominando várias línguas, incluindo as duas oficiais de Timor-Leste, o português e o tétum.

Começou a sua carreira a escrever para o teatro e para programas infantis de televisão e encontrou a sua vocação de repórter de guerra quando vivia com a família – o pai era embaixador – em El Salvador, de onde enviou reportagens durante a guerra civil entre 1979 e 1992.

Entre outros conflitos acompanhou os da Geórgia, da ex-Jugoslávia e, a partir de 30 de agosto 1991, de Timor-Leste, onde chegou, como 'turista' a convite de quadros da resistência.

Ao longo da sua longa ligação a Timor-Leste, onde vivia até ter recentemente que viajar para a Austrália para tratamento médico, entrevistou algum dos líderes históricos da resistência como Nino Konis Santa, David Alex e outros.

Seria Santa Cruz, e o massacre de 12 de novembro de 1991 que tornaria o nome de Max Stahl conhecido internacionalmente, com as imagens a serem das primeiras a atestar a barbárie da ocupação indonésia.

Entrevistou vários líderes da resistência e, depois de sair por causa do visto, acabou por regressar, entrando por terra, acabando, a 12 de novembro desse ano por filmar o massacre de Santa Cruz. Max Stahl estava na Austrália há algum tempo, para onde teve que viajar para tratamentos médicos.

"Mudou o destino da nação timorense", diz Xanana Gusmão

O ex-Presidente de Timor-Leste Xanana Gusmão lamentou a morte do jornalista e documentalista Max Stahl, lembrando que o seu trabalho "mudou o destino da nação". Numa carta enviada à viúva, na qualidade de negociador principal para a delimitação das fronteiras marítimas de Timor-Leste, Xanana Gusmão sublinhou o facto das filmagens de Stahl do massacre de Santa Cruz terem "exposto a repressão e brutalidade da ocupação indonésia", bem como todo o trabalho de arquivo sobre a História do país efetuado posteriormente, considerando-o um legado para a nação timorense.

Em declarações à Lusa, o ex-Presidente da República timorense, José Ramos-Horta, considerou a morte de Max Stahl é uma "grande perda" para Timor-Leste e para o mundo, e que vai causar "profunda consternação e dor" em toda a população timorense.

"Que grande perda para todos nós, para Timor-Leste, para o mundo. Alguém como o Max, de um grande coração, de uma grande dedicação e amor a Timor-Leste (...), ser levado para outro mundo", afirmou à Lusa.

Ingrid Brucens, mulher de Max Stahl e que estava com os três filhos do jornalista em Brisbane, anunciou a morte aos amigos. "O rei está morto. Com imensa tristeza, escrevo para informar que Max faleceu esta manhã por volta das 04h30", escreveu em mensagens a amigos.

As imagens que mudaram a atenção internacional sobre Timor

Por coincidência, Max Stahl faleceu no mesmo dia em que morreu, em 1991, Sebastião Gomes, o jovem que foi a enterrar em Santa Cruz e cuja morte suscitou o protesto que acabaria por terminar no agora conhecido Massacre de Santa Cruz.

Mais de duas mil pessoas tinham-se dirigido a Santa Cruz para prestar homenagem a Sebastião Gomes, morto por elementos ligados às forças indonésias no bairro de Motael.

A ação dos militares indonésios foi filmada por Max Stahl e a atenção internacional sobre Timor-Leste mudou para sempre.

No cemitério, os militares indonésios abriram fogo sobre a multidão e provocaram a morte de 74 pessoas no local. Nos dias seguintes, mais de 120 jovens morreram no hospital ou em resultado da perseguição das forças ocupantes. A maioria dos corpos nunca foram recuperados.

