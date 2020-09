Morreu George Bizos, advogado de Nelson Mandela

O advogado e defensor dos direitos humanos, George Bizos, morreu aos 92 anos. Dedicou a vida à luta contra o apartheid ao lado do histórico líder sul-africano.

Mundo 3 min.

O advogado e defensor dos direitos humanos, George Bizos, morreu aos 92 anos. Dedicou a vida à luta contra o apartheid ao lado do histórico líder sul-africano.

Durante décadas acompanhou Nelson Mandela na luta contra o regime racista da minoria branca da África do Sul que ficou conhecido como apartheid. George Bizos destacou-se como advogado de Nelson Mandela e morreu na quarta-feira aos 92 anos.

A notícia foi anunciada por várias instituições sul-africanas e confirmada em direto pelo Presidente Cyril Ramaphosa ao país durante uma sessão de perguntas organizada pelo Fórum Nacional de Editores da África do Sul.

"Acabo de receber a notícia de que o advogado do nosso país, George Bizos, morreu. Este é um momento muito triste para o nosso país", afirmou o Presidente, que elogiou a sua contribuição para a democracia sul-africana.

"Falei com George Bizos há cerca de dois meses e, enquanto falava com ele, parecia que a sua saúde não estava em boa forma. Falei com o filho esta tarde e ele disse-me que o seu pai estava a enfrentar grandes dificuldades. Perguntei-lhe se estava cómodo e ele respondeu que sim, que estava", acrescentou Ramaphosa.

Segundo a família Bizos e o Centro de Recursos Jurídicos, a organização de direitos humanos a que o falecido pertencia, numa declaração divulgada pela Fundação Nelson Mandela, Bizos morreu de causas naturais, rodeado pela sua família e na sua casa em Joanesburgo.

Nascido na Grécia em novembro de 1927, Bizos dedicou a sua carreira à luta contra o regime do apartheid e à defesa dos direitos humanos em geral. Chegou com a família à África do Sul com 13 anos enquanto refugiados da Segunda Guerra Mundial.

Como advogado, Bizos tornou-se internacionalmente conhecido como representante legal de Nelson Mandela e outros grandes nomes na luta anti-apartheid, como Walter Sisulu e Chris Hani.

Representou o primeiro presidente negro da África do Sul e Prémio Nobel da Paz no famoso julgamento de Rivonia (1963-1964), onde Mandela, juntamente com outros ativistas, conseguiu escapar à pena de morte, embora tenha sido punido com prisão perpétua. Foi grande amigo e conselheiro até à morte de Mandela em finais de 2013.

"Penso que as palavras não são suficientes para expressar a nossa dívida a homens e mulheres como George Bizos", disse Mandela sobre ele, tal como partilhado pela Fundação do Prémio Nobel da Paz Legacy numa nota, na qual se observava que "a amizade entre ele e Mandela se estendeu por mais de sete décadas e foi lendária".

Madiba, como Mandela é carinhosamente chamado na África do Sul, também destacou a contribuição de Bizos "para uma grande causa em que todos estávamos empenhados".

Após o desmantelamento do apartheid e com o advento da democracia na África do Sul (1994), Bizos esteve envolvido na elaboração de várias leis que iriam moldar a "nação arco-íris", incluindo a nova constituição. Participou também na Comissão Verdade e Reconciliação, que estudou os crimes do apartheid.

Além disso, representou as viúvas do chamado Cradock Four que foram mortas pelas forças de segurança e em 2012 liderou a Comissão dos Direitos Humanos da África do Sul durante a investigação do assassinato de 34 mineiros pela polícia durante uma greve na mina de Marikana.

O advogado foi também o representante legal em 2004 do então líder da oposição do Zimbabué, Morgan Tsvangirai, que foi acusado de alta traição pelo governo, então liderado por Robert Mugabe.

A notícia da morte de Bizos chega pouco mais de um mês após a morte de outro grande símbolo da luta anti-apartheid, Andrew Mlangeni, que foi o último sobrevivente entre os ativistas condenados e encarcerados ao lado de Nelson Mandela no julgamento de Rivonia.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.