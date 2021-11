O antigo político lançou o processo de transição que acabaria com o regime de opressão e segregação racial que vigorava no país e libertou o então líder da luta contra o apartheid, Nelson Mandela, com quem partilhou depois o Prémio Nobel da Paz.

Morreu Frederik de Klerk, o último presidente do apartheid na África do Sul

O antigo político lançou o processo de transição que acabaria com o regime de opressão e segregação racial que vigorava no país e libertou o então líder da luta contra o apartheid, Nelson Mandela, com quem partilhou depois o Prémio Nobel da Paz.

Morreu, esta quinta-feira, Frederik de Klerk, o último presidente do apartheid na África do Sul.

De Klerk, que conduziu ao fim o regime de opressão e segregação racial que vigorava no país e libertou o então líder da luta contra o apartheid e do ANC, Nelson Mandela, com quem partilhou, em 1993, o Prémio Nobel da Paz, morreu na quinta-feira com 85 anos, anunciou a sua fundação.

"É com grande tristeza que a Fundação FW de Klerk anuncia a morte do ex-presidente FW de Klerk pacificamente na sua casa em Fresnaye esta manhã, após uma batalha contra o cancro", anunciou o organismo, numa declaração.

Morreu Nelson Mandela O ex-presidente sul-africano Nelson Mandela morreu quinta-feira aos 95 anos, depois de uma vida dedicada à luta contra a discriminação racial e contra as injustiças sobre a população negra. "Não há caminho fácil para a liberdade”, afirmava.

De Klerk sucedeu ao presidente PW Botha em 1989, depois deste ter sofrido um ataque cardíaco. A 2 de fevereiro de 1990, este dirigente do Partido Nacional contra todas as probabilidades, declarou no Parlamento que tinha chegado a "hora das negociações", anunciou a libertação do líder do ANC, Nelson Mandela, que estava preso há 27 anos, e o levantamento da proibição dos partidos anti-apartheid.

Esta decisões lançaram o processo de transição que conduziu quatro anos mais tarde às primeiras eleições multirraciais na história do país, das quais Nelson Mandela saiu vencedor.

Os dois líderes políticos receberam conjuntamente o Prémio Nobel da Paz, em 1993, pelos seus esforços para o fim pacífico do regime do apartheid e para o estabelecimento de uma nova África do Sul democrática.

Vinte anos mais tarde, De Klerk afirmou que a sua decisão tinha evitado "uma catástrofe", tirado os brancos do seu "isolamento e culpa", pela opressão da maioria negra do país, e permitido aos negros alcançar "dignidade e igualdade".

Acompanhou a jovem democracia sul-africana durante dois anos, tornando-se vice-presidente do primeiro presidente negro do país.

Mas em 1996, demitiu-se, criticando a nova constituição por não garantir que os brancos pudessem continuar a partilhar o poder. De Klerk foi também o ultimo presidente branco da África do Sul. Em 1997, abdicou da presidência do Partido Nacional.

Nascido a 18 de março de 1936, De Klerk sempre esteve activo nos círculos nacionalistas afrikanistas, descendentes dos primeiros colonos europeus que falavam uma língua derivada do holandês. "Ele parecia ser o homem quintessencial do aparelho (...) Nada no seu passado parecia indicar uma sombra de reforma", escreveu Nelson Mandela na sua autobiografia.

Em 2020, contudo, desencadeou uma controvérsia ao negar que o apartheid era um crime contra a humanidade, embora se desculpasse depois.

