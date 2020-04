Lami era natural das Filipinas e trabalhava no Reino Unido há 12 anos.

Morreu enfermeiro que lutou contra a covid-19 ao lado de Boris Johnson

Lami era natural das Filipinas e trabalhava no Reino Unido há 12 anos.

Larni Zuniga era enfermeiro do Serviço Nacional de Saúde britânico (NHS) esteve internado na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital St. Thomas, em Londres, ao mesmo tempo que o primeiro-ministro Boris Johnson. Acabou por morrer devido à covid-19.

De acordo com a família deste enfermeiro de 54 anos, citada pela imprensa britânica, Lami estava a receber tratamento na mesma UCI onde foi tratado Boris Johnson, há mais de três semanas.

“Larni era um verdadeiro profissional, que tocou a vida de muitos. Ele fez uma tremenda diferença na vida de muitas pessoas e foi altamente respeitado por pacientes e colegas", afirmou uma prima de Lami, que também trabalha como enfermeira, acrescentando que o seu familiar era considerado “um dos pacientes mais doentes” daquela unidade, cita o Sol.

Lami, natural das Filipinas, trabalhava no Reino Unido há 12 anos, e não via a família há cinco. Era casado, tinha filhos, e estava a tentar que a mulher se juntasse a ele no Reino Unido.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.