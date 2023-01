O antigo rei morreu na terça-feira, aos 82 anos de idade. Foi o último monarca a governar a Grécia, num conturbado período, até à abolição da monarquia.

Mundo 6 4 min.

Óbito

Morreu Constantino II, o último rei da Grécia

Redação O antigo rei morreu na terça-feira, aos 82 anos de idade. Foi o último monarca a governar a Grécia, num conturbado período, até à abolição da monarquia.

O antigo rei grego Constantino II, irmão da rainha emérita espanhola Sofia e padrinho do príncipe William, morreu na terça-feira com 82 anos de idade, num hospital em Atenas. Estava internado desde a semana passada, devido a um acidente vascular cerebral (AVC) que sofreu em casa, segundo o El Mundo.

O jornal espanhol revela que a comunicação social grega avança ainda a hipótese de ter morrido de covid-19. A rainha emérita Sofia viajou para a Grécia para acompanhar a doença do irmão.

Constantino foi o último rei a governar a Grécia, até à abolição da monarquia no país. No referendo de 1974, quase 70% dos gregos votaram a favor da abolição da monarquia, pondo fim à dinastia estabelecida em 1863 pelo bisavô de Constantino, George I.

Descendente da família real dinamarquesa Glücksburg, Constantino era primo do monarca britânico Carlos III e padrinho do seu filho, o príncipe William. Era também irmão de Sofia, a mãe do rei Felipe VI de Espanha.

Chegou ao trono aos 23 anos de idade, em 1964, num dos períodos mais turbulentos da história grega contemporânea, marcado por profundas divisões políticas e golpes de Estado, incluindo o golpe dos coronéis que levaram ao seu exílio em 1968.

Durante a Guerra Fria, a corrente anticomunista herdada da guerra civil (1946-1949) estava a minar a estabilidade política. O jovem rei estava sob a influência da mãe, a alemã Frederica, que foi frequentemente criticada pela sua intervenção na vida política e que alimentou a desconfiança grega em relação aos reis "estrangeiros".

6 O casamento do antigo rei da Grécia Constantino II com Anne Marie, em 1964, em Atenas. AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. O casamento do antigo rei da Grécia Constantino II com Anne Marie, em 1964, em Atenas. AFP Os reis da Grécia em Atenas, em 1964. AFP Constantino II, em 1975. AFP Os antigos reis da Grécia, em 2010. AFP O antigo rei da Grécia, Constantino II, em 2007, em Londres. AFP Os antigos reis da Grécia, em 2018. AFP

A crise entre o palácio e o executivo não tardou a chegar: o desacordo de Constantino com George Papandreou, primeiro-ministro na altura e líder do partido União do Centro, obrigou este último a demitir-se em 1965.

As crises políticas que se seguiram proporcionaram terreno fértil para o golpe de estado dos coronéis em Abril de 1967 e para o governo de sete anos da junta, que a CIA foi acusada de apoiar.

"O pior dia da minha vida"

Nos últimos anos de vida, Constantino tinha revelado ter feito todos os possíveis na altura para evitar a crise política, salientando que "a mentalidade de alguns políticos gregos tinha minado a relação do executivo com o palácio".

Nas suas memórias publicadas pelo jornal grego To Vima, em 2015, recordou o "sofrimento" que teve de suportar "dos políticos (gregos)".

Segundo o antigo rei, os golpistas "enganaram" o povo grego, dizendo que tinham encenado o golpe em seu nome. Oito meses após o golpe dos coronéis, em Dezembro de 1967, Constantino organizou um contra golpe militar que falhou. Depois, fugiu para Roma com toda a família antes de se estabelecer em Londres.

"Esse foi o pior dia da minha vida. Foi o dia em que vi o meu primeiro cabelo branco", disse a To Vima, sublinhando que "o risco de uma guerra civil era muito grande".

Constantino era descendente do rei dinamarquês George I, que chegou ao trono grego após a morte do primeiro rei grego Otto I, que morreu sem deixar um sucessor. O Estado grego tornou-se então o proprietário da fortuna imobiliária real e Constantino embarcou numa batalha legal para obter uma compensação.



Batalha legal pelo património real

Em 1991, retirou uma dúzia de contentores com mobiliário da sua antiga residência de verão perto de Atenas, enquanto o Primeiro-Ministro conservador Constantin Mitsotakis, o pai do atual Primeiro-Ministro, estava no poder.

Harry quis acabar com '38 anos de manipulações" na polémica biografia O príncipe defendeu o seu livro de memórias na televisão, dizendo que escrevê-las foi "necessári0" mas que não quis "magoar" a família real britânica.

A maioria destes artigos foi posteriormente leiloada na Christie's, em Londrs, devido ao custo "impossível" da sua manutenção, de acordo com a família real.

Em 1994, uma lei grega abriu o caminho para a confiscação dos bens da antiga família real, que levou o caso ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem.

Em 2002, este tribunal condenou a Grécia a pagar 14 milhões de euros à família real . "Não quero mais do que uma vida tranquila", disse Constantino aos meios de comunicação social durante uma visita à Grécia em 1993.

Nascido em Atenas, Constantino deixou o país pela primeira vez para o Egipto com a família quando tinha apenas um ano, para escapar da ocupação nazi (1941-1944). Regressando a Atenas cinco anos depois como príncipe herdeiro, foi um dos três medalhistas de ouro na modalidade de vela nos Jogos Olímpicos de 1960 em Roma.

Depois de ter vivido em Londres durante quarenta anos, regressou à Grécia em 2013, onde continuou a chamar-se a si próprio "Rei". Assegurou que nunca tinha votado, nem tencionava fazê-lo, numa entrevista à TV grega Skai em 2016. Casado com Anne-Marie, irmã de Margareth II, rainha da Dinamarca, tinha cinco filhos.

*Com AFP

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.