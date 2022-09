A histórica monarca britânica morreu esta quinta-feira, aos 96 anos, no Castelo de Balmoral, na Escócia, rodeada dos filhos e dos netos, depois de a sua saúde se ter agravado.

Morreu a Rainha Isabel II

Maria MONTEIRO A histórica monarca britânica morreu esta quinta-feira, aos 96 anos, no Castelo de Balmoral, na Escócia, rodeada dos filhos e dos netos, depois de a sua saúde se ter agravado.

A Rainha Isabel II, protagonista de uma das mais longas monarquias no mundo, "morreu de forma pacífica esta tarde" no Castelo de Balmoral, na Escócia, onde estava há algumas semanas, avançou a BBC, citando um comunicado do Palácio de Buckingham.

Esta quinta-feira, os seus médicos manifestaram preocupação com o seu estado de saúde e recomendaram que ficasse sob supervisão médica, depois de, no dia anterior, a terem aconselhado a cancelar uma reunião com os seus conselheiros para descansar.

A saúde da monarca, nomeadamente a sua mobilidade, vinha-se deteriorando há vários meses, obrigando-a a faltar a diversos compromissos e a fazer-se representar cada vez mais pelo príncipe Carlos, de 73 anos, o primeiro na linha de sucessão ao trono. Foi o que aconteceu, por exemplo, na abertura dos trabalhos do parlamento do Reino Unido, em maio, em que Isabel II esteve ausente pela primeira vez em 69 anos.

Saúde da monarca deteriorava-se há meses

Já em junho, à margem das festividades do Jubileu de Platina, que marcaram os seus 70 anos de reinado, faltou à corrida de cavalos de Epsom, acompanhando-a, em vez disso, pela televisão. A sua presença nos eventos do Jubileu foi reduzida ao máximo devido à sua idade avançada e a sua saúde fragilizada.

Segundo um porta-voz do Palácio de Buckingham, Isabel II sentiu “um certo desconforto” no final do desfile militar que marcou o arranque das celebrações, a que assistiu com a família a partir da varanda do palácio de Buckingham, e acabou por não comparecer na cerimónia religiosa em sua homenagem na Catedral de Saint Paul’s.

Esta terça-feira, Isabel II apareceu pela última vez em público para indigitar a nova primeira-ministra britânica, Liz Truss, a 15.ª primeira-ministra com quem a soberana se cruzou ao longo de sete décadas no trono.

