Morreram mais enfermeiros no Brasil do que em Itália e Espanha juntas

Na linha da frente da pandemia, 98 enfermeiros brasileiros morreram vítimas da covid-19.

Com mais de 11 mil mortos associados ao surto, o Brasil é um dos países mais mortíferos para os profissionais de saúde. À falta de equipamentos de proteção nos hospitais e centros de saúde junta-se o facto de grande parte dos trabalhadores com mais de 60 anos continuarem no ativo e em contacto direto com os pacientes.

Nas contas do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), até esta segunda-feira morreram 98 enfermeiros, 26 tinham entre 51 e 60 anos. Epicentro da crise sanitária no país, São Paulo é o segundo Estado que regista mais óbitos. São 27 entre os técnicos de enfermagem, menos um que o Rio de Janeiro.

A título de exemplo, o número de enfermeiros mortos no Brasil é praticamente o dobro das vítimas registadas nos Estados Unidos. No país com mais vítimas associadas à pandemia, morreram 46 enfermeiros. Em Espanha foram quatro e em Itália 35. Na China, berço da pandemia que já chegou a 195 países, foram 23 entre dezembro e abril.

O Conselho Internacional de Enfermagem estima que “mais de 100 enfermeiros e técnicos perderam a vida pela covid-19 enquanto trabalhavam na linha de frente”. O Brasil corresponde à maior fatia do total global de óbitos na profissão.

Este domingo, o país ultrapassou as 11 mil mortes, com perto de 162.700 casos de infeção confirmados. O recém-empossado ministro da Saúde lamentou o número.

Jair Bolsonaro continua a desvalorizar o que já apelidou de gripezinha. Num passeio de mota de água, o Presidente do Brasil voltou a furar a quarentena para visitar a casa de um dos filhos, passando por cima das recomendações da Organização Mundial de Saúde.

