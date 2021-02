Com fotografias tiradas por migrantes e posters criados por mais de 600 designers gráficos, a intenção é que no dia 14 de fevereiro todos os países da União Europeia encontrem nas suas ruas uma chamada de atenção para a falta de condições básicas do novo campo de migrantes em Lesbos, na Grécia.

Mundo 10 min.

Moria: “Uma das manchas de vergonha da política de migração europeia”

Ana B. Carvalho Com fotografias tiradas por migrantes e posters criados por mais de 600 designers gráficos, a intenção é que no dia 14 de fevereiro todos os países da União Europeia encontrem nas suas ruas uma chamada de atenção para a falta de condições básicas do novo campo de migrantes em Lesbos, na Grécia.

Crianças vagueiam pela lama. Brincam com plástico e caixotes de cartão. Estão cercadas de paredes improvisadas, feitas em ligas de cobre com terminações em arame farpado que, podendo, também hão de servir de estendal para secar a roupa. Há lixo por todo lado e não há escola em lado nenhum.Casas que são tendas, alvos fáceis de inundações, o direito a um único chuveiro de 15 minutos por semana e a espera interminável por uma resposta.

Não é nos confins da Terra que se encontra o cenário das fotografias partilhadas na página de Instagram “Now_you_see_me_moria” – em português Agora vês-me, Moria -, “isto é em pleno território da União Europeia”, mais especificamente no novo campo de migrantes, conhecido como Moria 2.0, na ilha grega de Lesbos.

À porta da Europa

“Cheguei à ilha em 2019 e ainda aqui estou. Há quase um ano e dois meses. Gostava de tornar-me piloto militar”, conta Amir, um jovem afegão de 21 anos, através do Whatsapp. “No Afeganistão, não consigo alcançar o meu sonho porque sou Hazara”. Amir faz parte da etnia que representa dez por cento da população do país que, ao contrário da maioria sunita do país, são xiitas. Os Hazara são considerados inferiores e, portanto, são discriminados e perseguidos. “A segunda razão pela qual vim para a Europa é a liberdade de expressão, porque posso libertar o meu coração. Digo a todos que posso fazer o que quiser e que posso realizar o meu sonho”, conta em tom de esperança.

“Amo muito a Alemanha. Se conseguir chegar à Alemanha, penso que estou 50% mais próximo do meu sonho e farei o meu melhor para ser um bom piloto militar”. Amir é uma das cerca de 8.500 pessoas que reside numa das 1.100 tendas instaladas pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados no novo campo de Lesbos.

O acampamento, situado na orla do mar, está exposto às intempéries climáticas e já foi alvo de inundações. Os residentes podem abandonar o acampamento entre as 8h e as 20h todos os dias, com excepção dos domingos. A falta de água corrente no campo leva a que muitos dos seus habitantes lavem os seus corpos, bem como as roupas, no mar. “É ainda pior que o campo antigo”, descreve Amir.

Mas esta não é uma opinião única. Em outubro de 2020 o Conselho Grego para os Refugiados (GCR) juntamente com a Oxfam no seu último boletim informativo ’Lesbos Bulletin’ reportaram que a nova instalação “é ainda pior do que o campo original de Moria, com abrigo inadequado, pouca água corrente, serviços de saúde limitados, e nenhum acesso a assistência jurídica”.Motivado pelo novo cenário com que se deparava diariamente, Amir começou a tirar fotografias com o telemóvel. Imagens essas que acabariam por chegar a uma artista visual espanhola, a residir na Holanda.

Mostrar ao mundo

Noemi, viu através do Facebook que um amigo afegão jornalista tinha estado em Lesbos durante cerca de cinco meses, durante a primeira vaga de coronavírus. “Ele estava lá a fazer uma curta metragem e partilhou as fotos que o Amir estava a tirar dentro do campo”, conta em videochamada. “O pai do meu filho é afegão, nascido como refugiado no Irão, e acabou por vir até à Holanda, onde nos conhecemos em 2016. No ano passado separamo-nos de uma forma bastante traumática, de alguma forma consequência de toda esta migração forçada que eles têm de ultrapassar. De certa forma foi a dor que eu sentia que me ligou a esta causa”.

Inserida no mundo dos estudos visuais e a tirar mestrado em fotografia, percebeu que Amir “queria mesmo mostrar o que se estava a passar ali, mas estava a chegar apenas ao seu grupo pequeno de amigos, no Facebook”, conta. “As imagens eram muito puras, reais, tiradas com o telemóvel, chamaram-me muito a atenção, ele queria realmente contar o que se passava. Então pensei, já que não posso viajar até Lesbos, porque é que não fazemos alguma coisa juntos?”.

Assim dar-se-ia o início do projeto @now_you_see_me_moria, que começou apenas como página de Instagram, mas que entretanto se tornou num movimento mobilizador em toda a Europa.

“Combinámos o conhecimento que eu tinha de como utilizar fotografia, como trazer as imagens cá para fora, para que o maior número de pessoas possa ver e saber sobre a situação. Ele aceitou e começámos este trabalho juntos, reunimos todas as noites para decidir o que postar, o que seria bom mostrar, qual deveria ser o foco. A única coisa que achei que seria muito importante, do meu ponto de vista ético, é que nunca se deveria mostrar as caras das crianças, para respeitar o seu direito à privacidade”.

Jornalistas não

Hoje, Amir já não está sozinho a recolher imagens sobre o seu quotidiano. A ele juntou-se Ali, de 23anos, vindo do Afeganistão, que está em Lesbos há mais de um ano e cinco meses. Tem feito voluntariado para ajudar nos trabalhos do campo enquanto espera pela segunda resposta ao pedido de asilo, depois do primeiro ter sido recusado em dezembro de 2019.

Logo a seguir, a eles juntou-se Qutaeba, de 28 anos, vindo da Síria, acampado com duas filhas e a esposa grávida, “gostaria de me tornar engenheiro”, escreve. A artista espanhola tem tentado chegar às mulheres, mas até agora apenas uma enviou fotografias. A importância deste projeto é maior ainda, agora que os fotógrafos e jornalistas estão proibidos de entrar no campo.

“Se há um momento em que os europeus possam tentar mudar esta situação é agora, porque agora estamos todos a viver um momento de incerteza. É muito aborrecido viver com esta incerteza, mas é assim que eles vivem. Talvez isto vá ajudar as pessoas a ganhar empatia, estamos a utilizar uma narrativa visual bastante diferente, porque normalmente os jornais estão focados na chegada, o tsunami de pessoas a chegar, é sempre um pouco negativo", descreve. "Nós estamos a mostrar tudo, não só as partes tristes de morar no campo, mas também os momentos de alegria, quando estão a dançar, alguém que se casou e se celebrou, alguém que receba o carimbo para sair, às vezes também mostramos esses momentos bonitos, como o aparecimento de um arco-íris no meio da chuva que te permite apreciar alguma beleza. Isto não são o tipo de imagens que os fotógrafos vão tirar, só os próprios a viver ali vão captar estas imagens”.

Migrações na Europa. Comissão quer que Moria faça parte do passado Comissão Europeia propõe um muito aguardado Pacto sobre Migrações e Asilo que obriga todos os 27 países a participarem na gestão de migrantes.

Segundo Noemi, depois do incêndio que destruiu o primeiro campo, as autoridades Gregas enviaram-lhes uma carta que os ameaçava que em caso de não irem para o novo campo, o processo de asilo não seria concluído. “Claro que as pessoas acabaram por ir. Então prometeram-lhes condições seguras, objetos de higiene pessoal, disseram que tudo correria bem. Obviamente, não correu”.

“Então surgiu esta ideia de combinar as fotos com tipografia, a utilizar frases dessas cartas. Fizemos um pedido, através do Instagram, a designers gráficos para criarem posters e pensámos que cinco ouseis pessoas responderiam, mas tivemos mais de 600 profissionais a participar, não estávamos mesmo a contar”.

A adesão foi comovente e inspiradora e levou o projeto mais além. “Uma pessoa incrível, um alemão a viver em Los Angeles, disse-nos que criava o website”, conta feliz enquanto explica que é através dessa morada eletrónica que as pessoas podem fazer a descarga dos posters para distribuição nos seus locais de residência. “Ninguém está a ser pago, ein? Isto é tudo altruismo”, faz questão de apontar.

Posters do movimento Now You See Me Moria

Dia da verdade

A intenção é que no dia 14 de fevereiro, ao longo dos 27 países da União Europeia, cidadãos, organizações, empresas imprimam estes posters para consciencializar para a situação que se vive em Moria.

A ideia é que depois de colados, os posters sejam fotografados e partilhados pelo Instagram e em outras redes sociais, “com a localização marcada para sabermos onde estão a ser colocados”. A pandemia, não é um adversário nesta iniciativa. “Podem ser impressos seja em que formato for, mas que possam espalha-los pelas suas cidades. Mesmo que seja só na entrada do prédio em que vives, se os teus vizinhos virem e depois falarem a um amigo... só precisamos de um pequenino passo de cada um, porque se tivermos milhões de pequenos passos, é um grande passo coletivo.”Para Noemi “é muito claro que o sistema de migração europeu falhou e não está a funcionar. As pessoas continuam a arriscar as suas vidas em barcos, muitas pessoas morrem e isto vai continuar a acontecer, porque não têm outra opção, querem escapar”.

Para a ativista é “claro que têm de existir regulamentos, mas claramente a forma como é feita agora não está a funcionar. E se o sistema está a falhar temos de fazer com que funcione”, afirma. Considera que as condições “miseráveis” que proporcionam aos migrantes em espera de desenvolvimento dos seus processos de asilo é “ uma clara mensagem para que não venham para cá,porque vão ficar presos num lugar terrível”, no entanto “isto vai contra os Direitos Humanos, não sepode fazer isto mesmo que se esteja a querer passar essa mensagem, é ilegal. Existe um procedimento, pelo menos as pessoas que estão à espera deveriam fazê-lo com dignidade”.

Perigo: há chumbo

A 8 de dezembro de 2020, a Human Rights Watch publicou um relatório que instava as autoridades gregas a investigar as preocupações de que o novo campo de refugiados possa estar contaminado com chumbo. O novo acampamento está situado num campo de tiro militar desde 1926 até à sua conversão, em setembro, em campo de refugiados.

A Human Rights Watch relatou também que as autoridades não conseguiram remover “projécteis de argamassa por explodir e munições de armas ligeiras, que poderiam ferir ou matar se fossem perturbadas ou manuseadas”.“Moria é apenas uma das muitas manchas de vergonha da política de migração europeia falhada. Precisamos de mudança”, escrevem no website do projeto.

Tanto Amir como Noemi partilham ao Contacto que a maior preocupação é a falta de acesso à educação por parte das cerca de duas mil crianças que ali residem, bem como a falta de condições de higiene e alimentação.

“Há pais a lavarem os filhos no mar, porque só têm direito a um banho de 15 minutos por semana. No segundo campo de Moria, há muito mais policiamento comparado com o primeiro, mas ainda existe violência. Há cerca de cinco semanas os habitantes do relataram o episódio de uma menina de três anos que terá sido violada, “não é um ambiente seguro para crianças”, apontam.

Noemi tem a certeza que muitas destas pessoas irão conseguir ter o seu final minimamente feliz, mas questiona o custo total. “Eles vão ter o status, mas entretanto já os destruíram mentalmente, naqueles anos de espera com aquelas condições, isso destrói as pessoas e vai ter consequências para o resto das suas vidas”.

Em outubro de 2020 o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, defendeu que o futuro pacto de migração da União Europeia (UE) não vai funcionar se for baseado no caráter voluntário. De acordo com o Governo luxemburguês, a solução deveria passar por obrigar os Estados-membros a acolher os migrantes.

Asselborn disse que a UE vai continuar a ser impactada por mais crises migratórias, daí ser necessário que o novo pacto europeu sobre esta matéria tenha um “instrumento”que torne o acolhimento de migrantes “obrigatório”, caso contrário, não vai funcionar.Financiamento, transferência de migrantes ou uma colaboração mais intensa no controlo de fronteiras foram algumas das propostas nesse sentido do ministro luxemburguês, que garantiu que o Grão-Ducado “está determinado a dar o exemplo” do acolhimento obrigatório de migrantes para ajudar os países mais afetados, como são os casos da Grécia, Itália ou Espanha.

Amir diz que gostaria que os “amigos europeus se lembrassem que ninguém sabe quem está vivo ouquem não está vivo amanhã”, e que é fundamental que se ajudem uns aos outros, “não deixem ninguém para trás”.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.