O Presidente da Coreia do Sul discursou na quarta-feira para uma multidão norte-coreana, propondo à Coreia do Norte que ambos os países acabem com sete décadas de hostilidade e construam um futuro de paz e prosperidade.

Moon Jae-in discursa perante norte-coreanos e pede fim a 70 anos de hostilidade

Moon Jae-in, o líder norte-coreano, Kim Jong Un, e as respetivas mulheres marcaram presença num espetáculo coreográfico que este ano recebeu o título de "O País Glorioso", num estádio em Pyongyang, na noite de quarta-feira, onde milhares de artistas atuaram perante cerca de 150 mil espetadores.

"Nós vivemos juntos por cinco mil anos e vivemos em separação por 70 anos. Proponho agora que eliminemos completamente a hostilidade dos últimos 70 anos e dêmos um grande passo em direção à paz".

Foto: AFP