Augusto Santos Silva disse esta sexta-feira que a Moldova é a “preocupação mais instante” em termos de um eventual expansão da agressão russa.

Guerra na Ucrânia

Moldova é a principal preocupação em eventual alastramento da invasão russa

Lusa O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, disse esta sexta-feira que, “olhando para o mapa das operações russas” na Ucrânia, a Moldova é a “preocupação mais instante” em termos de um eventual agressão militar da Rússia a outros países.

“Olhando para os últimos desenvolvimentos no terreno, a nossa preocupação mais instante diz respeito à Moldova, visto que é claro que, no plano de desenvolvimento da agressão militar da Rússia, a Rússia está a procurar criar um corredor através do sul da Ucrânia, que vem do Donbass e que poderia chegar à fronteira com a Moldova”, declarou.



Santos Silva, que falava à imprensa depois de participar numa reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO – e antes de participar num novo encontro de chefes de diplomacia da UE -, afirmou que “claro que a preocupação ‘número um’ é com a própria Ucrânia, a agressão e a destruição a que está a ser sujeita”, mas a Moldova é “a preocupação mais instante no que diz respeito a efeitos sobre outros países”.

"É preciso ser cuidadoso com as palavras"

“No que diz respeito a efeitos sobre outros países, olhando para o mapa das operações russa, é fácil de ver que, neste momento, é preciso olhar com cuidado também para eventuais consequências no que diz respeito à integridade da Moldova”, reforçou.

Santos Silva fez questão todavia de ressalvar - pois “é preciso ser cuidadoso com as palavras nestas circunstâncias” – que estava a falar de uma “preocupação”, e não “a dizer que isso venha a ocorrer”, até porque todos esperam “que não ocorra”.

Pouco antes, na conferência de imprensa após a reunião do Conselho do Atlântico Norte, o secretário-geral da NATO disse temer que “os dias vindouros sejam piores” na Ucrânia, devido à guerra causada pela invasão russa, e que a Rússia avance para outros países da Aliança, tendo apontado a Geórgia ou a Bósnia-Herzegovina.

"Kremlin quer recuperar esfera de influência"

“A ambição do Kremlin [Presidência russa] é recriar uma esfera de influência e negar a outros países o direito de escolherem o seu próprio caminho e, por isso, os ministros [da NATO] discutiram a necessidade de apoiar os parceiros que possam estar em risco, incluindo a Geórgia e a Bósnia-Herzegovina”, referiu Jens Stoltenberg.

Segundo o responsável norueguês, “é provável que os dias vindouros tragam mais mortes, mais sofrimento e mais destruição, à medida que as Forças Armadas russas trazem armamento mais pesado e continuam os seus ataques por todo o país”.

O responsável falava em conferência de imprensa na sede da NATO, em Bruxelas, após uma reunião extraordinária do Conselho do Atlântico Norte, o principal organismo de decisão política da organização e no qual cada país membro tem assento ao nível dos chefes de diplomacia.

À tarde, Stoltenberg participa naquele que é o quinto Conselho extraordinário de ministros dos Negócios Estrangeiros da UE no espaço de pouco mais de uma semana, em formato alargado.

