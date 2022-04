O controlo do sul da Ucrânia deve designadamente permitir que seja fornecida ajuda aos separatistas russófonos da Transnístria, que desde 1992 controlam este território da Moldova junto à fronteira com o oeste da Ucrânia, disse um general russo.

Mundo 2 min.

Ucrânia

Moldova convoca embaixador russo após declarações de general

Lusa O controlo do sul da Ucrânia deve designadamente permitir que seja fornecida ajuda aos separatistas russófonos da Transnístria, que desde 1992 controlam este território da Moldova junto à fronteira com o oeste da Ucrânia, disse um general russo.

A Moldova convocou o embaixador da Rússia para protestar contra as declarações de um general russo afirmando que Moscovo pretende controlar o sul da Ucrânia para ter acesso a uma região separatista moldova.



A Moldova exprimiu “profunda preocupação” junto do embaixador devido às declarações do general russo Rustam Minnekaiev, indicou em comunicado o Ministério dos Negócios Estrangeiros moldovo.

A Moldova “considera estas declarações como infundadas e contraditórias com o apoio da Rússia à soberania e integridade territorial do nosso país”, prosseguiu o ministério.

“A Moldova é um país neutral” e apela a Moscovo que “respeite esse princípio”, acrescentou.

A inquietação da Moldova relaciona-se com as declarações do general Rustam Minnekaiev, comandante adjunto das forças do Distrito militar do Centro da Rússia, que hoje afirmou a intenção de Moscovo em assumir “o controlo total do Donbass [leste] e do sul da Ucrânia”.

Segundo Minnekaiev, o controlo do sul da Ucrânia deve designadamente permitir que seja fornecida ajuda aos separatistas russófonos da Transnístria, que desde 1992 controlam este território da Moldova junto à fronteira com o oeste da Ucrânia. Nesta região está instalada uma base militar russa.

“O controlo do sul da Ucrânia também inclui um corredor em direção à Transnístria, onde também se registam casos de opressão da população russófona”, assegurou o general Minnekaiev.

Estas declarações suscitaram inquietação entre as autoridades moldovas, por ter sido este um dos argumentos que Moscovo esgrimiu para justificar a sua invasão da Ucrânia, ao também acusar o Governo de Kiev de perseguição às populações russófonas.

Líder da ONU em Kiev na quinta-feira após encontro com Putin em Moscovo Esta semana, mais de 200 antigos dirigentes da ONU dirigiram uma carta a António Guterres, com um apelo para que seja mais proativo em relação a esse conflito.

As complexas relações entre a Rússia e a Moldova, uma ex-república soviética de 2,6 milhões de habitantes situada entre a Roménia e a Ucrânia, agravaram-se após a eleição em 2020 de Maia Sandu, uma Presidente pró-europeia.

A Transnístria, que declarou a secessão da Moldova após uma curta guerra civil no decurso da desintegração da União Soviética, possui cerca de 500.000 habitantes e é apoiada económica e militarmente por Moscovo.

Este território, atravessado pelo rio Dniestre, não é reconhecido como Estado pelas instâncias internacionais.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro, ao argumentar a necessidade de defender a população russófona local, bem como “desmilitarizar e desnazificar” o país vizinho.

A ONU confirmou a morte de mais de 2.000 civis em quase dois meses de combates, mas tem alertado para a probabilidade de o número ser muito mais elevado.

A guerra levou mais de cinco milhões de pessoas a fugir da Ucrânia, havendo ainda sete milhões de deslocados no país, segundo a ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.