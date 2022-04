A Transnístria, cuja autoproclamada independência não é reconhecida pela comunidade internacional, separou-se da Moldávia após uma breve guerra civil na sequência do colapso da União Soviética.

Guerra na Ucrânia

Moldávia em alerta após explosões na região separatista pró-russa da Transnístria

AFP A presidente da Moldávia, Maia Sandu, convocará esta terça-feira o seu conselho de segurança nacional, após uma série de explosões na região separatista pró-russa da Transnístria, que suscitaram receios de que o conflito na Ucrânia pudesse alastrar a este país da Europa Oriental.

Maia Sandu "realizará hoje uma reunião do Conselho Supremo de Segurança relacionada com os incidentes na região da Transnístria", disse a presidência numa declaração, acrescentando que começaria às 10h GMT (12h no Luxemburgo).

A líder moldava dará uma conferência de imprensa após a reunião, às 12h GMT (14h no Luxemburgo), de acordo com a mesma fonte.

A ação reflete a preocupação que existe na Moldávia após uma série de explosões na segunda e terça-feira na região separatista da Transnístria, apoiada por Moscovo.

Na terça-feira, duas explosões danificaram uma torre de rádio e na segunda-feira as autoridades separatistas relataram um ataque com granadas a um edifício oficial na capital regional, Tiraspol.

Ambos os incidentes não resultaram em mortes, mas reforçam o receio de que o conflito na vizinha Ucrânia possa vir a alastrar à Moldávia.

A Transnístria, cuja autoproclamada independência não é reconhecida pela comunidade internacional, separou-se da Moldávia após uma breve guerra civil na sequência do colapso da União Soviética.

O território, com uma população de cerca de 500 mil habitantes, está fortemente dependente da Rússia, que fornece gás gratuitamente e já enviou 1.500 soldados.

