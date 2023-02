Natalia Gavrilita demitiu-se de manhã após um míssil ter atravessado o espaço aéreo moldavo, numa nova provocação russa. A Moldávia é país candidato à adesão à UE.

Mundo 3 min.

Ameaça de nova guerra

Moldávia com novo governo para resistir à pressão de Putin

Telma MIGUEL Natalia Gavi demitiu-se de manhã após um míssil ter atravessado o espaço aéreo moldavo, numa nova provocação russa. A Moldávia é, desde junho, como a Ucrânia, país candidato à adesão à UE e discute se quer entrar na NATO. O novo PM, Dorin Recean, vai continuar o “caminho europeu”.

Maia Sandu, a pró-ocidental presidente da Moldávia, nomeou esta sexta-feira Dorin Recean como o novo primeiro-ministro do país. Natalia Gavrilita, que conduziu nos últimos meses o processo de adesão do país à UE, esteve na passada semana em Bruxelas para fazer o relatório ao Conselho e à Comissão Europeia do progresso em cumprir as condições impostas. Esta sexta-feira de manhã sucumbiu à pressão russa.



Terá sentido, como a primeira-ministra neo-zelandesa, Jacinda Ardern, que o seu “tanque estava vazio”. Demitiu-se. Numa conferência de imprensa dirigida aos moldavos, Gavrilita explicou que se o seu governo “tivesse tido o mesmo apoio interno que [recebeu] dos parceiros europeus, tería avançado mais”.

Moldávia. Crises devido à invasão russa levam à queda do Governo Natalia Gavrilita disse que ninguém esperava que o seu Governo “tivesse que administrar tantas crises causadas pela agressão russa na Ucrânia”.

O plano russo para invadir a Moldávia que Zelensky descobriu

Mas a gota final que levou à queda do governo foi o facto de esta manhã um míssil russo ter sobrevoado o espaço aéreo moldavo (um facto que poderá ter que ver com a ida de Zelensky a Bruxelas), a caminho do seu alvo na vizinha Ucrânia. E que foi visto como um claro recado bélico. O ministro dos Negócios Estrangeiro moldavo chamou o embaixador russo por causa da “violação inaceitável”. Por enquanto, a crise ainda é só diplomática.

Na conferência desta manhã em que passou o testemunho, Gavrilita explicou que a Moldávia “está a entrar numa fase nova, na qual a segurança é a nossa prioridade”.

A pôr mais achas na fogueira, Volodymyr Zelenskyy comunicou aos líderes europeus, na cimeira desta quinta-feira, que os serviços secretos ucranianos descobriram planos russos para “destruir a Moldávia”. E os serviços de inteligência moldavos identificaram atividades subversivas russas com o objetivo de desestabilizar o país.

Desde os primeiros dias da invasão da Ucrânia, os líderes europeus têm manifestado preocupação com um possível destino semelhante da Moldávia, já que os dois países estão na mesma situação: cobiçados por Putin quando querem aproximar-se de Bruxelas. A vizinhança da Moldávia com a Rússia e a Ucrânia, bem como o processo de integração na UE, tornam o país particularmente exposto a uma eventual agressão militar.

E as autoridades moldavas têm acusado a Rússia de provocarem inquietação no país, e protestos na capital. Numa entrevista recente ao Politico, a presidente Maia Sandu refere que a Rússia está a aproveitar a crise energética e o aumento dos preços para criar descontentamento entre a população e desconfiança contra o governo.

Na entrevista, Maia Sandu também falou do desejo e da discussão que está a ser feita sobre o país pedir a adesão à Aliança Atlântica. E a vontade de a Ucrânia integrar a NATO, foi um dos motivos que Putin deu, há um ano, para tentar tomar Kiev.

Líderes europeus dizem "sim" a estatuto de candidato à Ucrânia Charles Michel escreveu no Twitter que a Ucrânia e a Moldávia terão estatuto de candidato – o primeiro passo para começar as negociações para a adesão destes dois países. E enviou os parabéns a Zelensky e ao povo ucraniano.

“Há uma discussão séria sobre a capacidade de nos defendermos, se o devemos fazer sozinhos, ou se deveremos fazer parte de uma aliança maior”. Neste momento, a Moldávia tem o estatuto de país neutral. Mas Maia Sandu, licenciada na universidade norte-americana de Harvard, afirmou que “a propaganda russa diz que neutralidade significa que não podemos investir na capacidade de nos defendermos”.

Chisinau acolhe em junho Comunidade Política Europeia

Embora sem o aparato que é concedido à adesão da Ucrânia – uma expressão política e simbólica de apoio ao país em guerra há um ano –, a Moldávia tem também obtido um significativo crédito por parte dos líderes europeus.

A segunda reunião da Comunidade Política Europeia (CPE) será na capital moldava, Chisinau, em junho. Uma prova de que este vizinho da Rússia com 2,5 milhões de habitantes, é acolhido pelo ocidente.

A CPE é uma ideia do presidente francês e reúne um total de 44 países (entre os da UE e vizinhos como o Reino Unido, o Azerbeijão, a Sérvia, a Islândia) reunidos para defender um interesse comum.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.