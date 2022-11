A informação foi avançada esta segunda-feira por fontes oficiais indonésias. A Rússia desmentiu e disse tratar-se de "uma falsidade ao mais alto nível".

G20

MNE russo terá sido hospitalizado em Bali

Maria MONTEIRO A informação foi avançada esta segunda-feira por fontes oficiais indonésias. A Rússia desmentiu e disse tratar-se de "uma falsidade ao mais alto nível".

O chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, terá sido hospitalizado "com problemas de saúde" esta segunda-feira, após ter chegado a Bali para participar na cimeira do G20, que decorre entre terça e quarta-feira.

A informação foi avançada pela Associated Press (AP), que cita três fontes oficiais indonésias. Segundo as autoridades daquele país, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo terá recebido tratamento imediato no local onde estava hospedado.

Vladimir Putin não vai à cimeira do G20 A cimeira dos chefes de Estado e de Governo das economias mais desenvolvidas está marcada para terça e quarta-feira, dias 15 e 16 de novembro.

Apesar de não adiantarem mais detalhes, estas fontes referiram à AP que Serguei Lavrov terá sido assistido devido a um "problema cardíaco".

A embaixada da Rússia em Jacarta recusou prestar declarações sobre o assunto, mas a porta-voz do ministro recorreu ao Telegram para desmentir a informação. "É uma falsidade ao mais alto nível", referiu.

Maria Zakharov publicou, de seguida, um vídeo que mostra o ministro sentado numa esplanada, onde nega rumores sobre a sua saúde e pede aos jornalistas ocidentais que "escrevam a verdade com mais frequência".

(Com agências)

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.