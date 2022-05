Os responsáveis pela diplomacia alemã e holandesa garantiram que os responsáveis pelos crimes cometidos na região de Kiev serão punidos.

Guerra na Ucrânia

Ministros dos Negócios Estrangeiros da Alemanha e Países Baixos visitam Kiev

AFP Os responsáveis pela diplomacia alemã e holandesa garantiram que os responsáveis pelos crimes cometidos na região de Kiev serão punidos.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Annalena Baerbock, e dos Países Baixos, Wopke Hoekstra, fizeram uma visita surpresa à Ucrânia na terça-feira.

Annalena Baerbock visitou Bucha, perto de Kiev, e disse que a comunidade internacional vai responsabilizar os que causaram a morte de civis na cidade durante a guerra, garantindo que os "os piores crimes imagináveis" foram ali cometidos.

Encontrados corpos de 44 civis num prédio destruído em Izyum O prédio de cinco andares terá desabado com os civis lá dentro, avançam as autoridades ucranianas.

"Devemos às vítimas não apenas homenageá-las aqui, mas responsabilizar os perpetradores" dos crimes, escreveu a representante do Governo alemão, a primeira responsável do país a vistar a Ucrânia desde que a guerra começou.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

O ministro holandês esteve em Irpin, outra cidade perto de Kiev onde os ucranianos acusam as tropas russas de massacrar civis em março. Hoekstra garantiu que os Países Baixos estão a ajudar a identificar os responsáveis pelos crimes cometidos na região de Kiev, nomeadamente, "com contribuições financeiras para as investigações em curso e uma equipa de ciência forense".

No Twitter, Wopke Hoekstra descreveu um cenário de devastação. "As casas e prédios bombardeados ilustram o impacto da guerra na vida dos homens, mulheres e crianças que vivem aqui. Estes crimes têm de ser punidos."

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Durante a tarde, o ministro holandês deve reunir-se com o homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, e depois com o Presidente, Volodymyr Zelensky, segundo um porta-voz do ministério holandês.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.