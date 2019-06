A reunião teve lugar no Luxemburgo.

Ministros do Ambiente da UE com posição comum para reutilizar água para fins agrícolas

Os ministros do Ambiente da União Europeia adotaram ontem no Luxemburgo uma posição conjunta para aprovar um regulamento comunitário para reutilização de água para uso agrícola, que deverá agora ser negociado com o Parlamento Europeu para esclarecer a redação final.



A reutilização "é melhor para o meio ambiente que outros métodos de abastecimento de água, como os transvases", mas "dada a grande diversidade das condições geográficas e climáticas existentes nos Estados membros, o Conselho optou na sua posição por deixar uma margem de flexibilidade aos Estados membros", adiantou o Conselho em comunicado, citado pela agência EFE.

Assim, de acordo com a posição conjunta dos países da União Europeia (UE), cada Estado membro "poderá decidir que a reutilização de água para rega não é uma solução adequada em parte ou na totalidade do seu território".



Essa orientação está em linha com o texto aprovado pelo Parlamento Europeu com ampla maioria em fevereiro, pelo que se espera que o texto final -- negociado entre Conselho, Comissão e Parlamento -- veja a luz do dia antes do final do ano.