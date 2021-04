Reunião acontece ao final da tarde, depois da conferência de imprensa da Agência Europeia de Medicamento, que se pronuncia hoje sobre a possível relação entre a vacina e a formação de coágulos sanguíneos.

Ministros da Saúde da UE reúnem-se de urgência para discutir vacina da AstraZeneca

Lusa Reunião acontece ao final da tarde, depois da conferência de imprensa da Agência Europeia de Medicamento, que se pronuncia hoje sobre a possível relação entre a vacina e a formação de coágulos sanguíneos.

A presidência portuguesa do conselho da UE agendou uma reunião de urgência dos ministros da Saúde, para esta tarde, por videoconferência, para debater as conclusões dos peritos sobre os eventuais riscos associados à vacina AstraZeneca contra a covid-19.

A reunião do Conselho da União Europeia (UE), marcada para as 18:00 (17:00 de Lisboa) e presidida pela ministra da Saúde, Marta Temido, decorre na sequência do anúncio “das conclusões do Comité de Avaliação de Risco em Farmacovigilância (PRAC, na sigla inglesa)” sobre a possível ligação da vacina da AstraZeneca e problemas de formação de coágulos sanguíneos.

Covid-19. Suspenso estudo sobre vacina da AstraZeneca em menores Ensaio que decorrer no Reino Unido está interrompido enquanto é aguardada a conclusão da avaliação do regulador do medicamento britânico obre uma possível ligação entre a vacina da AstraZeneca e casos de tromboembolias fatais.

A Agência Europeia de Medicamento (EMA) vai pronunciar-se hoje sobre a possível relação entre a vacina contra a covid-19 da AstraZeneca e a formação de coágulos sanguíneos, anunciou a organização.

A conferência de imprensa online está agendada para as 14:00 GMT (15:00 em Lisboa) e terá como tema “a conclusão do exame ao alerta” lançado sobre esta vacina em relação aos “casos de trombose”, afirmou em comunicado o regulador europeu, com sede em Amesterdão.

