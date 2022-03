Numa chamada sessão “Jumbo”, de ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros, foi aprovado o documento criado há dois anos.

Mundo 4 min.

Bússola Estratégica

Ministros aprovam documento para aumentar capacidade militar da UE

Telma MIGUEL A União Europeia vai aumentar o investimento em defesa e criar uma força especial de 5.000 homens. Numa chamada sessão "Jumbo", que reuniu os ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros, foi aprovado o documento criado há dois anos. A guerra da Ucrânia deu um empurrão para se perceber que a "Europa está em perigo", disse o chefe da diplomacia europeia. "É um dia histórico, um momento de viragem", sublinhou Josep Borrell.

"Não quero abusar dos adjetivos, mas é de facto um momento histórico", considerou Josep Borrell sobre a aprovação, na tarde desta segunda-feira, do documento que vai orientar a política de defesa europeia para os próximos dez anos: a Bússola Estratégica.

A proposta, aprovada na reunião dos ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros — chamada "Jumbo" pela sua dimensão —, será submetida no para ratificação aos líderes europeus que se vão reunir no fim de semana, em Bruxelas, num Conselho Europeu.

Josep Borrell. Rússia está a cometer "crime de guerra em massa" em Mariupol Segundo o chefe da diplomacia europeia este "é o momento de repensar o futuro das capacidades da Europa para fazer face a desafios como a guerra". Os 27 países da UE voltam a reunir-se esta segunda-feira.

A deliberação não surge por causa da Ucrânia, salientou Borrell — até porque o documento já estava a ser preparado há dois anos e fora apresentado às delegações dos países em novembro —, mas acabou por acontecer num momento muito oportuno. "Quando apresentei o documento disse que a Europa estava em perigo. E parecia um slogan para vender um produto. Mas agora toda a gente percebe que não era apenas retórica. A invasão da Ucrânia foi um movimento tectónico", disse.

Por coincidência, acrescentou, a adoção da Bússola Estratégica "vem no momento em que temos que aumentar a nossa segurança, a nossa resiliência e o nosso investimento em defesa e inovação".

Para ilustrar a parca preparação da Europa nesta matéria, Borrell disse que a União Europeia no seu conjunto gasta 1.5% do PIB em defesa, cerca de 200 mil milhões de euros — o mesmo que a China e quatro vezes mais que a Rússia.

Mas estes dois países, ambos tidos como uma ameaça para a paz europeia e mundial, têm cada um a sua estrutura única militar, e não 27 forças independentes, como é o caso da EU, reiterou.

Prontidão de 5.000 homens e exercícios conjuntos

"Não temos só que investir mais, temos que investir melhor, perceber onde há lacunas e duplicações." Não haverá, no entanto, um exército único europeu, garantiu. Tal como aconteceu até agora, cada Estado-membro terá o seu exército, mas vai haver uma Força de Intervenção Rápida (Rapid Deployment Capacity) com prontidão para enviar 5.000 homens para zonas de conflito.

Invasão russa já causou 3,48 milhões de refugiados A informação foi divulgada esta segunda-feira pelo Alto Comissariado da ONU para Refugiados (ACNUR), referindo que a maioria são mulheres, crianças e idosos.

E, pela primeira vez na história da UE, haverá exercícios conjuntos entre as tropas dos Estados-membros. Com a Bússola Estratégica aprovada, há "um trabalho imenso que vai começar. Isto é um documento para passar à ação, com datas para atingir objetivos", especificou Borrell. "Nenhum documento muda a realidade, a ação é que a muda, e a Bússola Estratégica tem definidos esses passos que vão ser dados. Há muito trabalho a fazer".

Todavia, além do conflito no terreno, há ainda a guerra "da desinformação, da propaganda, dos ataques híbridos e dos ciberataques". Estes também estão contemplados no documento de 40 páginas que, esta segunda-feira, obteve o aval dos ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros dos 27 países. "Não se trata neste momento de apenas conquistar territórios, mas também de conquistar mentes", destacou, na conferência de imprensa no final da reunião.

Com este documento, a UE “tornou clara a sua vontade de garantir a segurança dos nossos cidadãos e do mundo. Temos que aumentar a resiliência, preencher lacunas e garantir a segurança europeia, ou estaremos em perigo", disse Borrell. "Aliás, já estamos em perigo. A guerra da Rússia fez-nos abrir os olhos. E fez-nos tomar consciência como a nossa dependência pode ser instrumentalizada como arma contra nós".

500 milhões de ajuda do Fundo de Paz para Ucrânia

Aquando da apresentação, em setembro, do segundo Relatório Estratégico de Prospetiva (REP), já havia alguma noção das dificuldades que a Europa poderia enfrentar, assegurou Borrell. "Este mundo é perigoso, da Ucrânia a Gibraltar enfrentamos múltiplos perigos."

Bruxelas apresenta plano para reduzir 2/3 do gás russo até ao fim do ano Atingir este objetivo vai ser “difícil como o raio”, desabafou o comissário Frans Timmermans, mas a agressão russa à Ucrânia não deixa alternativa.

A Bússola Estratégica, segundo disse aos jornalistas, não serve nem para substituir nem para duplicar a NATO: "Vamos agir em complementaridade."

Na reunião de ministros de Negócios Estrangeiros, esta manhã, foi aprovado o pacote de mais 500 milhões de ajuda para a Ucrânia, que Borrell havia anunciado, uma semana antes, em Versalhes. O montante será retirado do Fundo Europeu de Apoio à Paz, criado em 2017.

Putin no Tribunal de Haia

Foi, ainda, aprovada uma proposta para levar Vladimir Putin ao Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra contra os ucranianos e exigir o fim da guerra à Rússia. "Putin não destrói infraestruturas, destrói cidades para aterrorizar as pessoas e obrigá-las a fugir. Já há mais de três milhões de refugiados, e receberemos todos os que vierem", garantiu o chefe da diplomacia europeia. "E não vamos esquecer o que está a acontecer em Mariupol."

Quanto a um possível embargo ao gás russo — medida já adotada pelos EUA — "essa questão foi falada, mas nenhuma decisão foi tomada. Houve uma interessante troca de ideias sobre isso, mas é importante garantir que uma medida nesse sentido não leva a um custo insuportável para um dos países".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.