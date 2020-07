O Ministro irlandês Paschal Donohoe foi hoje eleito o sucessor do português Mário Centeno à frente do Eurogrupo.

Ministro Pierre Gramegna perde corrida à presidência do Eurogrupo

Redação O Ministro irlandês Paschal Donohoe foi hoje eleito o sucessor do português Mário Centeno à frente do Eurogrupo.

O ministro luxemburguês Pierre Gramegna não vai susbtituir o ex-ministro das Finanças português Mário Centeno na Presidência do Eurogrupo. Na eleição de hoje, os 19 ministros das finanças dos estados membros preferiram o ministro irlandês Paschal Donohoe para sucessor do ex-governante português.

AFP

Após uma primeira ronda de votações, a escolha na segunda volta ficou entre Pascal Donohoe e a espanhola Nadia Calvino, tendo a decisão final acabado por pender sobre o responsável da Irlanda. Portugal terá, ao que tudo indica apoiado a candidata espanhola e a escolha do novo presidente do Eurogrupo já foi da responsabilidade do novo Ministro das Finanças português, João Leão, o sucessor de Centeno no governo de António Costa.

AFP

Por seu turno, Mário Centeno aguarda agora a decisão oficial para saber se será nomeado o novo Governador do Banco de Portugal.

