Ministro do Interior alemão ameaça demitir-se

Horst Seehofer colocou o lugar à disposição por causa do desacordo face à questão das migrações e a coligação governamental volta a estar em perigo. Reunião com Merkel hoje à tarde.

O ministro do Interior da Alemanha, Horst Seehofer, colocou o lugar à disposição, estando pronto para se demitir por causa do desacordo com Angela Merkel em relação aos migrantes. Hoje à tarde há reunião entre Seehofer e a chanceler, mas o acordo de coligação governamental volta a estar em perigo.

Ontem, Seehofer mostrou-se disponível para avançar com a demissão após um encontro que se prolongou por cerca de sete horas com elementos da CSU, o partido bávaro que, com a CDU e o SPD, compõem a coligação do Executivo liderado por Angela Merkel.

"Vamos voltar a conversar com a CDU em Berlim e esperamos chegar a um entendimento. Depois disso, logo veremos", afirmou Seehofer, numa conferência de imprensa que decorreu às duas da madrugada.

Em causa está o fim do prazo que Seehofer dera a Merkel para adotar medidas destinadas a endurecer a posição alemã face aos migrantes. Com eleições na Baviera em outubro e pressionado pela subida da extrema-direita alemã, Seehofer colocou a chanceler sob ameaça de romper a coligação caso a sua política em relação aos pedidos de asilo e aos migrantes não se alterasse.

Merkel procurou uma primeira resposta europeia, mas o ministro do Interior não ficou satisfeito com os resultados do Conselho Europeu e ameaça demitir-se.







