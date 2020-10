Antecipando um "outono difícil", Frank Vandenbroucke assumiu que a situação no país pode descontrolar-se.

Ministro da Saúde belga não descarta novo confinamento

Caso não consiga conter a propagação do novo coronavírus, a Bélgica pode voltar a decretar um período de isolamento obrigatório. A hipótese foi deixada em cima da mesa pelo ministro da Saúde belga.

Em entrevista ao canal flamengo VTM News antecipou um "outono difícil" no país. "Não posso garantir que podemos evitar a contenção", admitiu Frank Vandenbroucke.

No mesmo dia, o líder do governo da Valónia, Gilles Mahieu, reconheceu também estar a equacionar um regresso à quarentena.

Passo atrás

Além de determinar o encerramentos dos bares e cafés de toda a região de Bruxelas por um prazo de um mês, a Bélgica decidiu alargar a todo o território a proibição de encontros com mais de três pessoas, quando a distância de segurança não possa ser salvaguardada.

Sem capacidade de resposta para os doentes da covid-19 e as pessoas que sofrem de outras patologias, os hospitais dão sinais de rutura. A preocupação foi manifestada pelo recém-nomeado primeiro-ministro.

Com uma média de 2.300 novos casos por dia e 81 novas hospitalizações por dia, Alexander De Croo não esconde que a "situação é grave".

Recolher obrigatório

Para já, o encerramentos dos cafés e bares foi decretado apenas na capital. Em todo o país, os restaurantes têm ordem para manter as portas abertas desde que assegurem o cumprimento escrupuloso da regras. As mesas estão limitadas a quatro pessoas e as máscaras só podem sair do rosto durante a refeição. Manter as portas abertas depois das 23h dá direito a multa e encerramento forçado.

O consumo de bebidas alcóolicas no espaço público também está proibido. Apesar de estar a apertar as medidas de contenção, o país deixou cair a obrigatoriedade do uso de proteção facial generalizado na rua.





