Na semana passada, vários políticos receberam ameaças, incluindo um envelope com balas. As suspeitas recaem sobre a extrema-direita.

Ministra espanhola recebe carta com ameaças de morte e faca com marcas vermelhas

Na semana passada, vários políticos receberam ameaças, incluindo um envelope com balas. As suspeitas recaem sobre a extrema-direita.

A ministro espanhola da Indústria, Comércio e Turismo, Reyes Maroto, recebeu um envelope com uma faca com marcas vermelhas como se estivesse ensanguentada. A notícia é conhecida apenas quatro dias depois das ameaças de morte recebidas pelo ministro da Administração Interna, Fernando Grande-Marlaska, pelo ex-vice-presidente do Governo e líder do Unidos Podemos, Pablo Iglesias, e pela diretora geral da Guardia Civil, María Gámez.

As autoridades estão a analisar para concluir se as marcas vermelhas são sangue ou tinta. Até agora sabe-se que para contornar o controlo de segurança, a faca encontrava-se entre dois discos compactos (CD). No envelope, havia também recortes de vários jornais e cópias ampliadas de mensagens WhatsApp e Twitter.

"Ameaças e violência nunca irão silenciar a voz da democracia. A liberdade prevalecerá. Muito obrigado por todas as expressões de apoio num dia que reforça a minha vontade de trabalhar por um futuro melhor", afirmou a ministra através das das redes sociais.

Las amenazas y la violencia nunca acallarán la voz de la democracia. La libertad prevalecerá. Muchas gracias por todas las muestras de apoyo en un día que refuerza mi voluntad de trabajar por un futuro mejor. — Reyes Maroto (@MarotoReyes) April 26, 2021

Maroto foi proposta, há apenas alguns dias, pelo candidato socialista para a região de Madrid, Ángel Gabilondo, como vice-presidente do seu governo, caso vença as eleições de 4 de maio.

As autoridades abriram uma investigação sobre este novo correio enviado para a sede do Ministério da Indústria. As outras três cartas recebidas na semana passada chegaram ao Ministério do Interior e à sede da Guarda Civil em Madrid e continham balas de uma arma utilizada pelas forças armadas espanholas, acompanhadas de um texto ameaçando de morte os destinatários.

A Administração Interna espanhola está a reavaliar as medidas de proteção aos políticos ameaçados e a analisar o risco destas ameaças.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.