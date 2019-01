A titular da pasta da Agricultura e do Ambiente reage assim às críticas da antiga super modelo, atual embaixadora da ONU para o Ambiente, que criticou o governo de Bolsonaro por ter colocado a pasta do Ambiente sob a tutela do agronegócio .

Ministra de Bolsonaro acusa Gisele Bündchen: "é uma má brasileira"

A titular da pasta da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Dias , disse, em entrevista à rádio Jovem Pan, que o ativismo ambiental de Gisele Bündchen tem servido para denegrir a imagem do Brasil no estrangeiro, instando-a a não falar "sem conhecimento de causa" e a tornar-se, isso sim, uma "embaixadora do património" natural brasileiro no mundo.

Confrontada com as críticas da modelo aos retrocessos na legislação ambiental brasileira e à atuação do governo na preservação da floresta, Tereza Dias disse que "é um absurdo o que fazem hoje com a imagem do Brasil". "Infelizmente, são maus brasileiros", apontou a ministra de Bolsonaro.

"Desculpe, Gisele Bündchen, você deveria ser nossa embaixadora e dizer que o seu país está na vanguarda do mundo na preservação, e não meter o pau no [criticar o] Brasil sem conhecimento de causa", criticou a ministra da agricultura.



Logo depois, numa publicação na sua conta do Twitter, a ministra acrescentou: "Na Jovem Pan sinalizei que a Gisele Bündchen podia ser embaixadora do Brasil para mostrar que produzimos alimentos para o mundo preservando a natureza. A modelo vai receber, em breve, convite nosso".

Gisele Bündchen confrontou duas vezes o ex-presidente Michel Temer nas redes sociais em razão de políticas para reduzir ou eliminar áreas protegidas da Amazónia.



Temer acabou por recuar em ambos os casos, respondendo diretamente à modelo no Twitter.

Gisele criticou recentemente a integração da pasta do Ambiente na Agricultura, sob a tutela de uma ministra com interesses no agronegócio e proveniente de um sector social que propõe a exploração da Amazónia.

