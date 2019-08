Desde dezembro, a repressão da contestação causou 246 mortos, incluindo 127 manifestantes em 3 de junho num acampamento em Cartum, segundo um balanço do comité de médicos divulgado antes das manifestações em Obeid.

Militares e oposição no Sudão chegam a acordo constitucional

Os dirigentes militares e os líderes do movimento de contestação no Sudão chegaram hoje a acordo sobre um texto constitucional que abre caminho a uma transferência de poder para civis, anunciou hoje o mediador da União Africana.

"As duas partes concordaram plenamente com a declaração constitucional", afirmou Mohamed El Hacen Lebatt, em declarações à imprensa esta madrugada.

Pouco depois do anúncio, uma multidão reuniu-se à porta da sala de negociações em Cartum, agitando bandeiras sudanesas e gritando "civis, civis".

O acordo - que será assinado durante uma cerimónia - chegou depois de retomadas as negociações, na quinta-feira, em Cartum, que tinham sido suspensas depois da morte de cinco estudantes, na segunda-feira, no centro do país.

Em 17 de julho, e após difíceis negociações, os generais no poder e os líderes do movimento opositor já tinham chegado a acordo sobre a criação de um Conselho Soberano composto por cinco militares e seis civis responsável por liderar o período de transição até à realização de eleições.

As questões pendentes diziam respeito aos poderes deste Conselho Soberano, ao destacamento de forças de segurança e à imunidade dos generais envolvidos na repressão dos protestos.

O Sudão tem assistido a um movimento de contestação desde dezembro de 2018, desencadeado pelo triplicar do preço do pão, mas que se transformou em contestação ao regime e levou à destituição, em abril, do Presidente Omar al-Bashir, após 30 anos no poder.

A contestação manteve-se para reclamar um governo civil e melhores condições de vida para as populações mesmo depois da constituição de um Conselho Militar.

Desde dezembro, a repressão da contestação causou 246 mortos, incluindo 127 manifestantes em 3 de junho num acampamento em Cartum, segundo um balanço do comité de médicos divulgado antes das manifestações em Obeid.

As autoridades apresentam balanços divergentes e com números de mortos e feridos bastante inferiores.

Lusa

