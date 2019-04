Evaldo tocava cavaquinho num grupo de pagode e trabalhava como segurança numa creche mas o Comando Militar do Leste (CML) divulgou uma nota à imprensa, logo depois do homicídio, baseando-se no relato dos militares no terreno, que afirmava que os soldados “responderam à injusta agressão” alegando que teria havido troca de tiros entre os dois lados.

Militares brasileiros fuzilam família negra, com 80 balas, "por engano"

Evaldo tocava cavaquinho num grupo de pagode e trabalhava como segurança numa creche mas o Comando Militar do Leste (CML) divulgou uma nota à imprensa, logo depois do homicídio, baseando-se no relato dos militares no terreno, que afirmava que os soldados “responderam à injusta agressão” alegando que teria havido troca de tiros entre os dois lados.

Soldados do exército dispararam mais de 80 balas sobre uma viatura de uma família que ia para um "chá-de-bebé". Vítima das balas, morreu Evaldo dos Santos Rosa que estava acompanhado no veículo pela sua mulher, o filho de sete anos, uma afilhada do casal, de 13, e o sogro, Sérgio Gonçalves de Araújo. Tanto Sérgio como um transeunte que recolhia cartões na rua foram também baleados.



Na investigação realizada pela Polícia Civil, não foi encontrada qualquer arma no carro e esta segunda-feira o exército mudou a versão e alegou, noutro comunicado, que "em virtude de inconsistências identificadas entre os fatos inicialmente reportados e outras informações que chegaram posteriormente ao CML, foi determinado o afastamento imediato dos militares envolvidos, que foram encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária Militar para tomada de depoimentos individualizados".

Após o interrogatório aos militares, o CML determinou a prisão dos dez agentes "em virtude de incumprimento de regras de engajamento", ou seja, os agentes dispararam sem que houvesse ameaça alguma.

De acordo com a Globo, a investigação feita pela Delegacia de Homicídios (DH) constatou que os militares que mataram o músico Evaldo dos Santos Rosa, de 51 anos, dispararam contra o veículo onde a vítima estava com a família de trás para frente. Segundo a análise dos agentes, os homens do exército estavam posicionados na parte traseira do veículo quando dispararam mais de 80 vezes. Os tiros acertaram nas vítimas pelas costas. A perícia será encaminhada para o exército, que ficará responsável pela investigação.

Segundo agentes da Polícia Civil, os militares que participaram nos factos estavam armados de metralhadoras. Para os investigadores, os militares teriam confundido o carro com um outro que havia sido roubado pouco antes. Na ocasião, os agentes estavam a patrulhar o perímetro de segurança da Vila Militar, próximo do local do crime.

Os militares envolvidos no caso serão agora julgados pela Justiça Militar. De acordo com o chefe do Departamento Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa (DGHPP), delegado Antônio Ricardo Nunes, é assim porque o ex-presidente Michel Temer tirou da justiça civil, em 2017, os crimes cometidos por militares em serviço.

Também segundo a Globo, a mulher da vítima, Luciana dos Santos Nogueira, afirmou que os militares se divertiram do seu desespero quando pediu por socorro. “Ele só tinha levado um tiro. Vizinhos começaram a socorrer. Mas eles continuaram atirando e vieram com arma em punho. Fui botando a mão na cabeça e gritando: moço, socorre meu marido. E eles ficaram de deboche. Eu perdi meu melhor amigo. Estou com ele há 27 anos”, descreveu Luciana.

