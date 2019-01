"Darei um milhão de ienes (cerca de oito mil euros) a 100 pessoas em dinheiro", escreveu Maezawa na publicação que, em três dias, ultrapassou as 5,6 milhões de partilhas.

Milionário japonês oferece dinheiro no Twitter e bate recorde de partilhas

Uma publicação no Twitter do milionário japonês Yusaku Maezawa, na qual prometia dinheiro aos seus seguidores, tornou-se na mais difundida publicação na história desta rede social, depois de ultrapassar, em três dias, as 5,6 milhões de partilhas.

"Darei um milhão de ienes (cerca de oito mil euros) a 100 pessoas em dinheiro", escreveu Maezawa na publicação, pedindo que lhe seguissem no Twitter e partilhassem a mensagem entre 5 e 7 de janeiro. O milionário selecionou hoje os vencedores, como explicou em várias publicações na sua conta.

Maezawa passou do meio milhão para 6,1 milhões de seguidores, algo que provocou críticas de vários utilizadores da rede social que o acusam de comprar seguidores. No entanto, na sua mensagem, Maezawa disse que ofereceu o dinheiro como um gesto de "gratidão" aos consumidores pelos bons resultados de vendas obtidos pela ZozoTown em 2018.

Em setembro do ano passado, o diretor executivo japonês atraiu a atenção mundial após ser escolhido pela empresa aeroespacial SpaceX, fundada pelo também milionário Elon Musk, para se tornar no primeiro turista espacial em 2023.

Segundo a revista Forbes, Maezawa é o 18.º homem mais rico do Japão, com uma fortuna avaliada em 2.700 milhões de dólares (2.360 milhões de euros).

Lusa

