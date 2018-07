Manifestações realizaram-se em diversas cidades norte-americanas, entre as quais Boston e Los Angeles.

Milhares protestaram contra políticas de imigração de Trump

Milhares de pessoas manifestaram-se contra as políticas de imigração da Administração Trump, concentrando-se sobretudo na questão da separação das famílias na fronteira mais a sul dos Estados Unidos.

Segundo as agências noticiosas, de Boston a Los Angeles, multidões vieram para as ruas e, apesar da onda de calor que varreu o território norte-americano, ergueram as vozes, exibiram cartazes e gritaram palavras de ordem contra Donald Trump e as suas práticas anti-imigração.

Trump reagiu, como de costume, através da rede social Twitter, elogiando o trabalho das forças que controlam a imigração (Immigration and Customs Enforcement) e acusando aquilo que considerou ser "a esquerda radical" de estar envolvida na organização dos protestos.

