Cem autocarros trouxeram pessoas de toda a França para participar no protesto.

Mundo 2

Contestação

Milhares protestam em Paris contra o aumento dos preços

AFP Cem autocarros trouxeram pessoas de toda a França para participar no protesto.

Milhares de pessoas começaram a marchar em Paris no domingo para uma "marcha contra os elevados custos de vida e a inacção climática" organizada pela esquerda unida nos Nupes.

Jean-Luc Mélenchon, com uma gravata vermelha , tomou o seu lugar ao lado da vencedora do Prémio Nobel Annie Ernaux na fila da frente da manifestação, que começou cerca das 14h30. No meio das bandeiras estavam muitos deputados da LFI, como Manuel Bompard, Alexis Corbière, Clémentine Autain, o número um do PS Olivier Faure, os ecologistas Sandrine Rousseau e Eric Piolle, e Philippe Poutou (NPA).

Foram fretados cem autocarros de toda a França para esta marcha apoiados por associações e algumas federações sindicais. "Há algo que está a acordar e é um sinal muito bom", afirmou o deputado Clémence Guetté da LFI, referindo-se a uma "demonstração de força".

2 Protestos levam milhares de pessoas às ruas de Paris. AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Protestos levam milhares de pessoas às ruas de Paris. AFP Protestos levam milhares de pessoas às ruas de Paris. AFP

"Onda de calor social, o povo está sedento de justiça", lê-se num cartaz guardado perto da Place de la Nation. Outro advertiu: "A reforma é boa, a ofensiva é melhor". "É bom que tenhamos uma grande força popular face à política de abuso social e ecológico deste governo", disse Mathilde Panot, o líder dos deputados da LFI de manhã. É uma questão de "pôr ardor nos corações para que depois (o movimento) se estenda", de acordo com François Ruffin.

O Ministro das Finanças, Gabriel Attal, condenou "uma marcha de apoiantes do bloqueio do país".

Jean-Luc Mélenchon, que já tinha várias dezenas de milhares de pessoas em marcha na Primavera passada, tinha lançado esta ideia de uma marcha em Julho, acreditando que a esquerda tinha de impulsionar o protesto social contra o governo unindo forças com os sindicatos, mas não esperaram que ele aumentasse a temperatura.

Greve em França. Combustíveis a 3 euros por litro "não se justificam" A ministra da Transição Energética apelou aos distribuidores que não "tirem lucro da escassez" provocada pela greve nas refinarias, que continua esta sexta-feira.

A marcha surge no meio de uma greve nas refinarias de TotalEnergies, que está a causar escassez de combustível.









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.