Milhares marcham em Bruxelas contra novas restrições para conter a pandemia

Covid-19

Milhares de pessoas manifestaram-se hoje, no centro da cidade de Bruxelas, contra as restrições impostas pelo Governo belga para controlar a nova vaga de covid-19 que está a atingir o país.

A marcha de protesto alinhou-se atrás de uma enorme faixa que dizia “Juntos pela Liberdade”, percorrendo algumas ruas da cidade, com alguns manifestantes a protestarem também contra a vacinação, mas sem registos de violência.

O teletrabalho, sempre que possível, passou pelo menos até 12 de dezembro a ser obrigatório quatro dias por semana.

"Os sinais de alarme estão a piscar no vermelho", disse recentemente o primeiro-ministro Alexander De Croo, acrescentando que o uso obrigatório de máscaras em locais lotados inclui agora as crianças a partir dos 10 anos, quando anteriormente era a partir dos 12.

As restrições decididas por muitos governos para travar a nova vaga de covid-19 na Europa tem levado, nos últimos dias, milhares de pessoas a protestarem nas ruas não apenas da Bélgica, mas também da Áustria, Irlanda do Norte, Países Baixos, Itália, Suíça e Croácia.

Pandemia já matou pelo menos 5.144.573 pessoas em todo o mundo Uma parte significativa dos casos menos graves ou assintomáticos também permanece sem serem detetados, apesar da intensificação do rastreamento das infeções que está a ser realizada muitos países.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) já manifestou grande preocupação com o aumento de casos de covid-19 na Europa e advertiu que cerca de 500 mil pessoas podem morrer até março de 2022 se não forem tomadas medidas urgentes.

A covid-19 provocou pelo menos 5.130.627 mortes em todo o mundo, entre mais de 255,49 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse, divulgado na sexta-feira.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

