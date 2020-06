Steve Maia Caniço morreu há um ano, depois de ter caído ao rio, na sequência de uma carga policial. Milhares manifestaram-se a pedir justiça para o caso, que continua a ser investigado.

Mundo 14 3 min.

Milhares homenagearam jovem lusodescendente na Festa da Música em Nantes

Steve Maia Caniço morreu há um ano, depois de ter caído ao rio, na sequência de uma carga policial. Milhares manifestaram-se a pedir justiça para o caso, que continua a ser investigado.

Não foi só o coronavírus a marcar, este ano, a tradicional "Festa da Música" ("Fête de La Musique"), em França. Em Nantes, o evento que atrai, no início do verão, centenas de pessoas, sobretudo jovens, para as ruas das várias cidades do país, deu lugar a uma manifestação de homenagem ao jovem lusodescendente, Steve Maia Caniço, que se afogou no rio Loire, na festa de 2019, depois de uma carga policial.

Este domingo, milhares voltaram a estar na rua, não para comemorar a "Festa da Música", mas para um desfile que teve como propósito lembrar o desaparecimento do lusodescendente e reclamar por justiça.

Steve Maia Caniço desapareceu há um ano, na noite de 21 para 22 de junho, quando ele e centenas de jovens celebravam mais uma edição do evento, num cais junto ao rio Loire, e caíram ao rio depois de uma intervenção policial.

Nessa intervenção terão sido usados gás lacrimogéneo e balas de borracha para dispersar a multidão, tendo alguns dos jovens relatado ter ficado temporariamente cegos pelo uso do gás. O lusodescendente Steve Maia Caniço, de 24 anos, terá sido um dos que caiu ao rio, nessa noite, na sequência da operação policial. Não saberia nadar e morreu afogado, tendo o seu corpo aparecido cinco semanas depois.

Na altura, o ministro do Interior Christophe Castaner não descartou a possibilidade de a queda que levou à morte de Steve Maia Caniço estar ligada à operação e ordenou a abertura de uma investigação à atuação das autoridades naquela noite de junho, questionando também a necessidade de recurso ao gás lacrimogéneo naquela situação.

14 Manifestação em memória da morte de Steve Maia Caniço, em Nantes, na "Festa da Música" Foto: AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Manifestação em memória da morte de Steve Maia Caniço, em Nantes, na "Festa da Música" Foto: AFP Manifestação em memória da morte de Steve Maia Caniço, em Nantes, na "Festa da Música" Foto: AFP Manifestação em memória da morte de Steve Maia Caniço, em Nantes, na "Festa da Música" Foto: AFP Manifestação em memória da morte de Steve Maia Caniço, em Nantes, na "Festa da Música" Foto: AFP Manifestação em memória da morte de Steve Maia Caniço, em Nantes, na "Festa da Música" Foto: AFP Manifestação em memória da morte de Steve Maia Caniço, em Nantes, na "Festa da Música" Foto: AFP Manifestação em memória da morte de Steve Maia Caniço, em Nantes, na "Festa da Música" Foto: AFP Manifestação em memória da morte de Steve Maia Caniço, em Nantes, na "Festa da Música" Foto: AFP Manifestação em memória da morte de Steve Maia Caniço, em Nantes, na "Festa da Música" Foto: AFP Manifestação em memória da morte de Steve Maia Caniço, em Nantes, na "Festa da Música" Foto: AFP Manifestação em memória da morte de Steve Maia Caniço, em Nantes, na "Festa da Música" Foto: AFP Manifestação em memória da morte de Steve Maia Caniço, em Nantes, na "Festa da Música" Foto: AFP Manifestação em memória da morte de Steve Maia Caniço, em Nantes, na "Festa da Música" Foto: AFP Manifestação em memória da morte de Steve Maia Caniço, em Nantes, na "Festa da Música" Foto: AFP

Um ano depois, a investigação, que gerou fortes reações em França, continua a decorrer, sem ter sido ainda concluído se a intervenção policial terá tido influência ou não na morte do jovem. Para o desfecho será importante apurar em que zona do cais se encontrava exatamente Steve Maia Caniço e só a recuperação do seu telemóvel poderá dar a resposta, revelando os seus dados de geolocalização no momento da carga policial, segundo adianta o 'Le Monde'.

Enquanto isso muitos querem evitar que o caso caia no esquecimento e aproveitaram a data em que se assinalou um ano do desaparecimento do jovem para lembrar isso mesmo e apelar ao fim do que designam de "violência policial".

Na manifestação de domingo, os participantes levaram cartazes onde se pedia “Justiça para Steve, sem justiça, não há paz”, no meio de algumas bandeiras de Portugal. Entre os participantes encontravam-se familiares do lusodescendente e Jérémy Bécue, de 25 anos, que também caiu no Loire na mesma noite e que disse àquele jornal que “não esquece”o caso e que irá "lutar por justiça".

A #Nantes, c’est maintenant un énorme cortège qui défile à la mémoire de #SteveMaiaCaniço.

Les arrêtés liberticides n’y auront rien fait, ses amis n’oublient pas, et ils ne pardonnent pas#JusticePourSteve et pour toutes les victimes de l’impunité bleuepic.twitter.com/U7z1cQl25z — Marcel Aiphan (@AiphanMarcel) June 21, 2020





Concentrações durante a "Festa da Música" geram controvérsia

Apesar de as concentrações de rua habituais durante a "Festa da Música" terem sido proibidas este ano, por causa da pandemia, houve, este domingo, vários ajuntamentos espontâneos que a celebraram, para lá dos eventos autorizados.

As imagens de centenas de pessoas juntas a dançar na rua, ao som de DJ sets improvisados, levaram mesmo a alguns confrontos com a polícia, como aconteceu em Paris.

A "Festa da Música" realiza-se desde 1982 e envolve concertos e eventos formais e informais, em bares, cafés, praças e parques, que se multiplicam em iniciativas por todo o país, como forma de dar as boas-vindas ao verão.

Embora seja uma tradição, a autorização do presidente Emmanuel Macron para que se realizasse, sem que o vírus ainda esteja controlado, está a gerar críticas na sociedade francesa.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.