Em todo o país, milhares manifestaram-se contra o líder do governo que acusam de inação em relação aos incêndios que estão a devastar o país. Na News Corp já rolam cabeças por causa das fake news.

Mundo 2 min.

Milhares exigem nas ruas demissão do primeiro-ministro da Austrália

Teresa CAMARÃO

Ativos desde setembro, os incêndios que estão a devastar a Austrália são os protagonistas da indignação que esta sexta-feira tomou conta das ruas das principais cidades do maior país da Ocêania.

Promovidas pelos ambientalistas do movimento Extinction Rebellion e pelos estudantes do Climate Justice, os protestos exigem a demissão do primeiro-ministro, Scott Morrison. Milhares acusam a inação do governante que associam à falta de compromisso para combater as alterações climáticas. Para muitos, a gota de água foi a viagem do líder do governo para o Havai em plena crise ambiental. O pedido de desculpas do governante não atenuou a onda de contestação que o associa também à defesa da indústria do carvão, uma das principais fontes da exportação do país.

"Estamos a protestar porque estes incêndios não têm precedentes, estão ativos desde setembro e precisamos de ações urgentes para os combater e para lutar contra as alterações climáticas", defendeu à agência Efe uma das organizadoras do protesto, Anneke De Manuel. Os manifestantes batem-se ainda pela "transição imediata e a 100% dos combustíveis fósseis para energias renováveis" e pela transferência dos subsídios concedidos às indústrias poluidoras para o financiamento dos bombeiros e das comunidades mais afetadas pelos fogos.

ScoMo - alcunha dada ao primeiro-ministro Scott Morrison - tem-se recusado a relacionar os incêndios que deixaram sem habitat mais de mil milhões de animais selvagens, fizeram 26 mortos e destruíram mais de 2 mil habitações, às alterações climáticas. Mesmo apesar do instituto meteorológico do país já ter confirmado a ligação. "As mudanças climáticas estão a influenciar a frequência e severidade dos incêndios na Austrália e em outras partes do mundo", referiu o instituto.

Fake News ditam baixa no News Corp

Em protesto contra a cobertura noticiosa "perigosa e irresponsável" dos jornais do grupo do magnata, Rupert Murdoch, a diretora comercial do News Corp demitiu-se.

"Tenho sentido um impacto severo da cobertura das publicações da News Corp relativamente aos fogos, especialmente a campanha de informação falsa que tem tentado desviar a atenção da questão real das alterações climáticas, destacando a questão de fogos postos (muitas vezes deturpando factos)", denunciou num email enviado para o responsável do grupo, citado pela imprensa australiana.

"Considero inconcebível continuar a trabalhar para esta empresa e saber que estou a contribuir para a disseminação de negações e mentiras sobre as alterações climáticas", escreveu Emily Townsend, que trabalhou na "dona" do The Australian, The Daily Telegraph e Herald Sun, nos últimos cinco anos.



Em declarações ao Sydney Morning Herald, Townsend lamentou a divulgação da mensagem interna que saltou para o espaço público apenas uma hora depois de ser enviada, embora tenha voltado a subscrever o conteúdo.

Uma investigação da ABC Austrália apontou para uma proliferação de contas fictícias para espalhar notícias falsas que associam os ecologistas aos incêndios.

Uma das mais partilhadas foi a da detenção de 200 incendiários, atacando os 'media' tradicionais por ignorarem a informação e preferirem responsabilizar as alterações climáticas. No total, há apenas 24 detidos por suspeitas de envolvimento com os incêndios.