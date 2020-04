Vladimir Putin viu-se obrigado a adiar a celebração dos 75 anos da vitória do Exército Vermelho sobre os nazis durante a 2.ª Guerra Mundial. Militares envolvidos nos preparativos para o que se esperava ser o maior desfile militar de sempre na Rússia estão agora em quarentena.

Milhares de soldados russos em quarentena depois de ensaios para o Dia da Vitória

Vladimir Putin viu-se obrigado a adiar a celebração dos 75 anos da vitória do Exército Vermelho sobre os nazis durante a 2.ª Guerra Mundial. Militares envolvidos nos preparativos para o que se esperava ser o maior desfile militar de sempre na Rússia estão agora em quarentena.

Durante alguns meses, as forças armadas russas prepararam com dezenas de ensaios aquele que devia ser o maior desfile militar da história daquele país. Três dias depois de Putin ter adiado as celebrações do Dia da Vitória, em que se comemora a vitória do Exército Vermelho contra os nazis, o Ministério russo da Defesa anunciou que colocou em quarentena milhares de militares que faziam parte dos preparativos.

Agora, o Kremlin está a ser criticado por ter decidido manter os ensaios perante a pandemia do novo coronavírus. A decisão do governo obriga os militares a regressar às suas bases em diferentes partes do país e a permanecerem isolados e sob observação durante 14 dias. Já no início de abril, um vídeo que mostrava milhares de soldados em treino fora de Moscovo, à medida que os casos começavam a surgir e a capital estava sob medidas de contenção, causou indignação nas redes sociais.

Foi na sexta-feira passada que o presidente russo Vladimir Putin anunciou que a celebração da data redonda, prevista para 9 de maio, foi adiada. Certamente, um golpe político para o líder russo que perde assim a oportunidade para exaltar o passado histórico da Rússia como integrante da União Soviética, o país que durante a 2.ª Guerra Mundial mais soldados e população perdeu, sobretudo na frente em que se batia com a Alemanha nazi. No dia 9 de maio de 1945, depois da tomada de Berlim pelo Exército Vermelho, um general alemão assinava a rendição incondicional.

O facto é que o aumento de casos de covid-19, 47.121 e 405 mortes num país de 145 milhões de pessoas, obrigou Putin a adiar o desfile, no qual esperava receber líderes mundiais como o presidente francês Emmanuel Macron. O líder francês deixou no ar podia vir a estar presente. Donald Trump confirmou num primeiro momento a visita até desmarcar a presença, assim como o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe.



