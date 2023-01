A manifestação foi apoiada pelo Partido Popular (PP), principal partido da oposição, e pelo grupo de extrema-direita Vox.

Mundo 2 min.

Espanha

Milhares de pessoas protestaram em Madrid contra o governo

AFP A manifestação foi apoiada pelo Partido Popular (PP), principal partido da oposição, e pelo grupo de extrema-direita Vox.

Dezenas de milhares de pessoas manifestaram-se em Madrid, este sábado, contra o governo de esquerda do primeiro-ministro Pedro Sánchez, com o apoio da oposição de direita e da extrema-direita.

Os participantes, muitos dos quais agitavam bandeiras espanholas, exigiram a demissão de Sánchez, com alguns a segurar um retrato do primeiro-ministro riscado com as palavras "traidor".

Cerca de 30.000 pessoas participaram na manifestação na praça Cibeles, em Madrid, segundo estimativas da delegação do governo central na capital espanhola, embora os organizadores fixem este número em 700.000 pessoas.

A manifestação, convocada por organizações de direita da sociedade civil, foi apoiada pelo Partido Popular (PP), principal partido da oposição, e pelo grupo de extrema-direita Vox. Este é um ano eleitoral crucial para Espanha.

A direita está indignada pela decisão do governo de abolir o crime de sedição, a principal acusação contra nove líderes catalães pró-independência condenados a penas de prisão pelo seu papel na tentativa de secessão da Catalunha em 2017.

Foto: Pierre-Philippe MARCOU/AFP

Sondagens dão PP como vencedor nas próximas eleições

Esta infração de sedição foi substituída por outra com penas de prisão menores.

Os conservadores criticam igualmente uma lei contra a violência sexual que aumenta as penas por violação e reduz as penas por outros delitos sexuais.

Falando à imprensa no início do protesto, o líder do Vox Santiago Abascal denunciou "o pior governo da história" que "dividiu espanhóis e libertou violadores e golpistas".

O presidente do PP Alberto Nuñez Feijóo, que tem tentado mover o Partido Popular para o centro desde que tomou posse em abril, não participou na manifestação, mas encorajou os membros do PP a participar.

A maioria das sondagens dão o PP como vencedor nas eleições previstas para o final do ano, mas também mostram que os conservadores precisarão do apoio do Vox para governar.

As eleições locais e regionais estão também agendadas para maio.

Na ausência de uma maioria parlamentar, o governo de Sánchez foi forçado desde o início a negociar com grupos pró-independência bascos e catalães para conseguir que as suas leis fossem aprovadas, enfurecendo a direita.

Os conservadores acusam Sánchez de ter removido o crime de sedição para assegurar o apoio do partido catalão pró-independência ERC no parlamento.

O governo alega que esta disposição arcaica da lei teve de ser substituída por outra em maior conformidade com as normas europeias.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.