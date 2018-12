Milhares de pessoas manifestaram-se hoje nas ruas de Viena para protestar contra o Governo austríaco, formado pelo partido conservador ÖVP, força política do chanceler Sebastian Kurz, e pelo partido de extrema-direita e anti-imigração Partido da Liberdade (FPÖ).

Mundo 8

Milhares de pessoas manifestam-se na Áustria contra a extrema-direita

Milhares de pessoas manifestaram-se hoje nas ruas de Viena para protestar contra o Governo austríaco, formado pelo partido conservador ÖVP, força política do chanceler Sebastian Kurz, e pelo partido de extrema-direita e anti-imigração Partido da Liberdade (FPÖ).

O protesto convocado por vários movimentos de esquerda e sindicatos reuniu cerca de 17 mil pessoas, segundo as estimativas da polícia local, numa das principais praças da capital austríaca.



“Um ano após a tomada de posse do Governo, voltamos novamente à rua, uma vez que o desvio para a direita é um perigo para todos", declararam os organizadores do protesto, que teve como principal alvo de contestação a ideologia e a política social do executivo liderado pelo chanceler Sebastian Kurz.

Entre as medidas do executivo conservador austríaco contestadas pelos manifestantes estão os cortes anunciados nos benefícios sociais, especialmente para a população mais vulnerável, como desempregados, imigrantes e refugiados.

O Governo de Sebastian Kurz justificou os cortes, afirmando que pretendia criar um sistema "mais justo" e conceder mais dinheiro só aos austríacos.

8 Foto: AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP





A oposição social-democrata critica as reformas promovidas pelo Governo conservador de Sebastian Kurz, argumentando que estas medidas colocam em risco a paz social na Áustria, um dos países mais ricos da Europa.

Outro foco dos protestos foi o ministro do Interior austríaco, o ideólogo ultranacionalista Herbert Kickl, que, segundo os seus críticos, tem interferido no trabalho dos serviços de informação austríacos e tem discriminado a comunicação social crítica do governo, ao mesmo tempo que tem dado mais meios e mais poderes às forças policiais.

A manifestação, que decorreu de forma pacífica, foi acompanhada de perto por algumas centenas de agentes policiais.

O partido de Kurz venceu as eleições de 15 de outubro de 2017 usando uma argumentação dura contra a imigração.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.