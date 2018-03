Televisão oficial síria mostra imagens da saída com recurso a corredores humanitários sob controlo das forças governamentais e apoio da organização Crescente Vermelho.

Milhares de pessoas abandonam Gouta oriental

Milhares de civis e alguns combatentes rebeldes estão a abandonar Gouta oriental, recorrendo aos corredores humanitários e sob controlo do Exército governamental e apoio da organização Crescente Vermelho da Síria.

De acordo com imagens divulgadas pela televisão oficial síria, seis autocarros com 451 pessoas, entre as quais 53 elementos das forças rebeldes, deixaram a zona e dirigiram-se para Idlib, estando programada a saída de mais oito mil civis durante o dia de hoje. A TV síria refere ainda que já deixaram a zona cerca de quatro mil pessoas com destino a um capo de refugiados.

As forças governamentais sírias mantêm o cerco que, desde meados de fevereiro, segundo dados do Observatório Sírio para os Direitos Humanos, vitimou mais de 1.300 pessoas. Desde o início da guerra civil, que está no seu oitavo ano de duração, morreram "mais de meio milhão de pessoas em território sírio". Dessas foram identificadas "mais de 350 mil, sendo mais de 100 mil civis, entre as quais 19.811 crianças e 12.513 mulheres".







