Milhares de manifestantes reuniram-se em Munique no sábado para protestar contra a cimeira do G7 que começa domingo na região, exortando os seus líderes a fazer mais pelo clima.

Mundo 2 min.

Cimeira dos G7

Milhares de manifestantes marcham contra o G7

AFP Milhares de manifestantes reuniram-se em Munique no sábado para protestar contra a cimeira do G7 que começa domingo na região, exortando os seus líderes a fazer mais pelo clima.

Cerca de 4.000 pessoas, de acordo com a polícia, e 6.000 de acordo com os organizadores, reuniram-se em Munique no sábado, em resposta ao apelo de cerca de quinze ONG ambientais, antes do arranque da reunião do G7 na Baviera, este domingo. No entanto, a afluência ao proteso ficou muito aquém das expectativas.

Os organizadores esperavam que 20.000 pessoas participassem no comício sob o lema: "Crise climática, extinção de espécies, desigualdade: equidade é outra coisa! "Só temos um planeta".

Ambientalistas e activistas anti-globalização quiseram fazer ouvir a sua voz perante os líderes dos sete países mais industrializados do mundo, reunidos até terça-feira no Castelo de Elmau, a cerca de 100 quilómetros de distância, no sopé dos Alpes da Baviera. Na multidão colorida de activistas, mas também de reformados e jovens preocupados com a crise climática, os slogans foram brandidos em cartazes: "Só temos um planeta", "Salva o mundo, não o teu cu", "Acabaram-se as energias renováveis, não há guerra".

"O que está a fazer para sair mais depressa dos combustíveis fósseis? O que está a fazer para parar mais rapidamente a extinção das espécies", disse Viviane Raddatz da ONG WWF, apelando aos Chefes de Estado e de Governo do G7 (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Reino Unido).

"Os países do G7 são responsáveis por um terço das emissões de gases com efeito de estufa, apesar de representarem apenas 10% da população mundial", disse Illayda, 21 anos, membro da organização juvenil WWF. "Na Índia, as pessoas estão a morrer porque as temperaturas estão a atingir os 50 graus", disse Fiona, uma jovem activista do Greenpeace. Uma grande presença policial foi destacada para o centro de Munique, uma vez que as autoridades alemãs estão empenhadas em evitar as explosões violentas que mancharam em grande parte a cimeira do G20 em Hamburgo em 2017. Estão previstas outras acções de protesto.

No final da marcha, ocorreram incidentes esporádicos na manifestação de Munique, colocando a polícia fortemente equipada contra um grupo de manifestantes de capa negra que se autodenominavam o "bloco anti-capitalista", revela a AFP. A polícia exigiu que alguns descobrissem os seus rostos depois de terem feito uma detenção.

Estão previstos outros protestos contra a cimeira do G7, que está a decorrer sob forte protecção policial, incluindo uma marcha no domingo em Garmisch-Partenkirchen, a pequena cidade mais próxima de Elmau.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.