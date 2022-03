A cidade de mais de 250.000 habitantes, perto da fronteira russa, foi palco de violentos combates durante vários dias. Corredor humanitário foi criado na terça-feira para evacuar os civis.

Guerra na Ucrânia

Milhares de civis conseguiram fugir de Sumy

Milhares de civis conseguiram fugir da cidade ucraniana de Sumy, para onde Moscovo prometeu nova trégua esta quarta-feira, quase duas semanas após a invasão russa do país, que já causou centenas de mortos e milhões de desalojados.

Mais de 5.000 pessoas foram retiradas até agora de Sumy, localizada a 350 quilómetros a nordeste de Kiev, disseram as autoridades ucranianas, citadas pelos 'media' locais. A cidade, perto da fronteira russa, foi bombardeada pelos russos nos últimos quatro dias.

As autoridades ucranianas tinham anunciado o estabelecimento de um corredor humanitário na terça-feira de manhã para retirar civis da cidade de mais de 250.000 habitantes, palco de violentos combates durante vários dias.

Após três dias consecutivos de tentativas frustradas de evacuação, Ucrânia e Rússia finalmente concordaram na terça-feira em abrir um corredor humanitário de Sumy a Poltava, no leste do país.

A abertura de corredores humanitários na terça-feira, contudo, não impediu o exército de bombardear a pequena cidade de Malyn, na região de Jitomir, a oeste de Kiev, na terça-feira à noite, onde cinco pessoas, incluindo dois bebés nascidos no ano passado, morreram depois de sete casas terem sido destruídas.

As evacuações continuavam também na região de Kiev, apesar dos tiroteios nos corredores humanitários, indicou o chefe da administração local, Oleksiy Kouleba.

Kiev e os seus três milhões de habitantes estão isolados do resto do país por três lados: os combates assolam os subúrbios do norte e oeste, e as estradas para leste estão bloqueadas por tanques e campos de minas.

Evacuação de Sumy continua esta quarta-feira

A evacuação de Sumy recomeçou esta quarta-feira, de acordo com as autoridades ucranianas.

Kyrylo Tymoshenko, vice-chefe do gabinete do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, informou esta manhã através do canal Telegram, que a evacuação da cidade, na terça-feira, foi um sucesso e que além das 5.000 pessoas, saíram também cerca de mil carros particulares.

Na mensagem também podem ser vistas imagens noturnas de pessoas supostamente a sair da cidade em carros, comboios e autocarros.

"A equipa de negociação trabalhou a noite toda. Um corredor humanitário de Sumy para (a cidade de) Poltava continuará a funcionar [hoje]", disse Dmytro Zhyvytskyi, chefe da Administração Militar Regional.

"As autoridades da cidade de Sumy procuraram transporte durante toda a noite. Também informaremos sobre o local de partida da primeira coluna acompanhada pela Cruz Vermelha", disse.

Mais de dois milhões de pessoas já fugiram da Ucrânia desde que a invasão russa começou há 13 dias, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM) e a Agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).





