Milhares de brasileiros mostram apoio a Bolsonaro em desfile antes da posse

Gritos de apoio estão a ser entoados por milhares de brasileiros que se juntam hoje em Brasília para acompanhar a chegada de Jair Bolsonaro, na cerimónia de posse.

Bolsonaro deixou a Granja do Torto, uma das residências do Presidente da República e já chegou a Catedral de Brasília onde iniciou o desfile em carro aberto acompanhado da mulher, Michele Bolsonaro.

Em frente do Palácio do Planalto, onde daqui há pouco menos de duas horas receberá a faixa presidencial do ex-presidente Michel Temer o clima é de festa e expectativa.

Na viagem, o novo Presidente brasileiro mostrou-se emocionado como os gritos de apoio.

O capitão do Exército brasileiro na reserva e ex-deputado Jair Bolsonaro, de 63 anos, é empossado hoje, em Brasília, Presidente da República Federativa do Brasil, cerimónia que prevê apertadas medidas de segurança e delegações de mais de 60 países.

Na capital brasileira são esperados pelo menos uma dúzia de chefes de Estado e de Governo. Entre os líderes confirmados estão o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e presidentes latino-americanos como Evo Morales (Bolívia), Ivan Duque (Colômbia), Sebastián Piñera (Chile), Juan Orlando Hernández (Honduras), Mario Abdo Benitez (Paraguai), Martin Vizcarra (Peru), e Tabare Vazquez (Uruguai).

Estará também presente o Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, o primeiro-ministro do Marrocos, Saadedine Othmani, e o Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, entre outros.

Está previsto um forte cordão policial e militar em torno das cerimónias em Brasília, medidas alargadas ao espaço aéreo, com a autorização presidencial para abater, durante 24 horas, qualquer aeronave que represente um perigo iminente para o evento.

Eleito em outubro, à segunda volta, com o lema conservador "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos", Jair Messias Bolsonaro, de extrema-direita, assume a pretensão de liderar um movimento conservador no maior país da América Latina, centrado na defesa da ordem civil inspirada na cultura militar, da moral cristã e no liberalismo económico.