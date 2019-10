As notícias desta eventual interrupção surgem depois de os incêndios se terem aproximado de áreas residenciais no norte e sul da Califórnia, nos últimos três dias.

Milhões de casas podem ficar sem energia este fim de semana na Califórnia

As notícias desta eventual interrupção surgem depois de os incêndios se terem aproximado de áreas residenciais no norte e sul da Califórnia, nos últimos três dias.

Cerca de 850 mil casas na Califórnia podem ficar sem energia este fim de semana, de acordo com as previsões da empresa Pacific Gas & Electric (PG&E). Uma falha de energia que poderá atingir milhões de pessoas nas regiões norte e centro deste estado norte-americano. As previsões meteorológicas apontam para fortes ventos, que podem aumentar o risco das fagulhas espalharem rapidamente o fogo, garantiu a empresa numa declaração divulgada na madrugada deste sábado.

As notícias desta eventual interrupção surgem depois de os incêndios se terem aproximado de áreas residenciais no norte e sul da Califórnia, nos últimos três dias.

Um violento incêndio, ainda por controlar, perto de Los Angeles espalhou-se rapidamente tendo, mesmo atravessado uma auto-estrada na sexta-feira de manhã, hora local, o que obrigou à evacuação de 40 mil pessoas. Na quarta-feira passada, um fogo que se iniciou no Sonoma County, a norte de São Francisco obrigou milhares de pessoas a saírem das suas casas.

A empresa PG&E está a ser alvo de um forte escrutínio já que apesar de ter anunciado que tinha cortado a energia no norte da Califórnia, quarta-feira, deixou a funcionar linhas de alta tensão, justamente, na região de Sonoma Count onde surgiu o incêndio. Foram linhas de alta tensão como estas que provocaram um devastador incêndio em Camp Fire em 2018.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.