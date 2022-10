O suspeito do ataque, um italiano de 46 anos com problemas psiquiátricos, foi detido pela polícia no local.

Itália

Milão. Ataque com faca em hipermercado faz um morto e quatro feridos

Um homem morreu e pelo menos quatro pessoas ficaram feridas, incluindo o jogador espanhol Pablo Marí, do Monza, após o ataque com faca de um homem com problemas psiquiátricos num hipermercado perto de Milão, divulgaram esta quinta-feira as autoridades italianas.



O suspeito do ataque, um italiano de 46 anos, que sofre de distúrbios psiquiátricos, foi detido pelos Carabinieri (polícia italiana) momentos após o incidente ocorrido ao final da tarde num centro comercial em Assago, nos arredores de Milão, referiu a agência de notícias italiana ANSA.

Segundo as primeiras informações, que apontavam para quatro feridos, três em estado grave, o autor do ataque pegou numa faca das prateleiras de um supermercado localizado dentro de um centro comercial e começou a esfaquear quem estava presente.

Funcionário do hipermercado acabou por morrer

O presidente da região da Lombardia, Attilio Fontana, adiantou através da rede social Facebook que um jovem funcionário do hipermercado morreu e que os restantes feridos não pareciam correr perigo de vida.

De acordo com os media italianos, um dos feridos é o defesa espanhol Pablo Marí Vilar, emprestado pelos ingleses do Arsenal ao Monza, da I Liga italiana de futebol e propriedade do político Silvio Berlusconi.

O jogador espanhol foi transportado para o hospital Niguarda, em Milão, encontrando-se consciente, sendo que o seu estado não é grave, segundo a ANSA.

À entrada do hospital, Adriano Galliani salientou que o futebolista espanhol, de 29 anos, lhe confidenciou que teve sorte, pois viu uma pessoa morrer à sua frente, depois de ter sido ferido nas costas.

Jogador do Monza "não corre perigo" de vida

Galliani explicou que o defesa valenciano sofreu "um ferimento bastante profundo nas costas", mas "não corre perigo", pois não atingiu órgãos vitais, mas necessitou de vários pontos.

O dirigente acrescentou que o defesa está "lúcido" e até brincou a dizer que "iria jogar na segunda-feira", referindo que a polícia italiana se deslocou ao hospital para recolher o depoimento da mulher do jogador.

Já o presidente da Série A, Lorenzo Casini, manifestou as "sinceras condolências à família da vítima" e para com "os outros feridos, incluindo um jogador do Monza".

A cadeia Carrefour, à qual o supermercado pertence, manifestou em comunicado "a máxima solidariedade aos funcionários e clientes envolvidos no ataque e às suas famílias" e confirmou que a polícia foi imediatamente chamada e que o assaltante foi detido.

A empresa também ativou imediatamente "um serviço de apoio psicológico para todos os funcionários direta ou indiretamente envolvidos no incidente".

