Milão. Artista pinta mural em homenagem a profissionais de saúde

O trabalho em homenagem aos profissionais de saúde foi pintado na parede de um hospital italiano na região que regista 14 mil mortes por covid-19.

Foi a região italiana mais afetada pelo novo coronavírus, com cerca de 14 mil mortos até ao momento. Milão, capital da Lombardia, decidiu agradecer aos profissionais de saúde, que estão na linha da frente do combate à pandemia, com um enorme mural.

"A ideia era criar um mural que durasse anos e fosse um memorial para as pessoas que por ali passassem. Por isso se chama "Para não esquecer", afirmou o artista milanês que o criou, Lapo Fatai, à AFPTV, de acordo com o L'essentiel.

O desenho retrata uma enfermeira com luvas, o cabelo coberto por uma toca, deixando ver um sorriso num rosto com marcas do uso da máscara. Ao lado do rosto, a mensagem "obrigado!". “É um símbolo de esperança e de espírito positivo contra todas as probabilidades", sublinhou Lapo Fatai, que trabalhou no projecto sem cobrar.

"Depois de pensar no assunto, decidi trabalhar gratuitamente para prestar homenagem a todos os profissionais de saúde que trabalham arduamente durante esta crise", acrescentou o jovem. Levou oito dias a concluir o trabalho, que finalmente pôde assinar na quinta-feira. Uma mancha de tinta amarela acima do nariz é uma prova do seu trabalho árduo.

O mural ocupa agora uma parede do Hospital San Luca Auxologico com vista para uma movimentada rua de Milão, atualmente sem tráfego mas normalmente cheia de carros.

