Mike Pence distancia-se de Trump. "Haverá melhores escolhas" em 2024

Bloomberg

O ex-vice-Presidente dos Estados Unidos, Mike Pence disse que está a considerar candidatar-se à presidência em 2024, mesmo que Donald Trump se recandidate, e que acredita que "haverá melhores escolhas" para a Casa Branca do que o ex-Presidente.

Donald Trump vai candidatar-se em 2024? O ex-Presidente dos Estados Unidos vai "regressar" a Washington e há rumores de uma recandidatura, dezoito meses depois de deixar o cargo e ao mesmo tempo que uma comissão da especial investiga o papel de Trump no assalto ao Capitólio.

Espera-se que Trump anuncie a recandidatura esta terça-feira, o mesmo dia em que Pence publicará o seu novo livro. Em entrevista transmitida na segunda-feira, a ABC News perguntou ao ex-vice-Presidente se acha que Trump merece voltar a ser Presidente após a invasão do Capitólio a 6 de janeiro de 2021.

Penc respondeu que cabe ao povo americano decidir, mas reconheceu acreditar em alternativas: "Penso que teremos melhores escolhas no futuro", declarou o ex-governante, acrescentando que está a dar considerar uma candidatura em 2024, e se isso significar desafiar o seu antigo chefe, "que assim seja".

Pence descreveu retórica de Trump como "imprudente"

Pence fez campanha a favor dos candidatos nas eleições intercalares de todo o país, proferiu discursos políticos e angariou fundos para a sua organização "Advancing American Freedom". Depois de lançado o seu livro de memórias, "So Help Me God", o ex-vice-Presidente vai em digressão com o livro.

Pence afastou-se de Trump depois de este lhe pedir para anular as eleições presidenciais de 2020, altura em que supervisionou a contagem dos votos do Colégio Eleitoral em 6 de janeiro de 2021.

O ex-vice-Presidente recusou a exigência de Trump de rejeitar os votos para Joe Biden em estados-chave, levando uma multidão de apoiantes de Trump a atacar o Capitólio dos EUA, alguns dos quais cantando "Hang Mike Pence" ("Enforquem Mike Pence", em tradução livre).

Na entrevista à ABC, Pence descreveu a angústia que o próprio e a família experienciaram durante o motim e a sua determinação em permanecer no Capitólio para cumprir o seu dever constitucional de certificar a contagem eleitoral que elegeu Biden.

Trump "deitou gasolina no fogo" perante violência no Capitólio Nas horas que se seguiram à invasão do Capitólio por uma multidão de apoiantes, o ex-presidente “escolheu não agir”, disse a comissão que investiga o ataque.

Num comício mesmo antes da insurreição, Pence chamou a retórica de Trump de "imprudente" e reconheceu que ficou "aborrecido" com um tweet do ex-Presidente em que este dizia que o seu vice-Presidente não tinha coragem de fazer o que devia ser feito - publicado enquanto o ataque ao Capitólio estava em curso e Pence e a sua família estavam a fugir dos manifestantes.

"As palavras do Presidente puseram-me em perigo"

"As palavras do Presidente naquele dia puseram-me a mim, à minha família e a todos no edifício do Capitólio em perigo", afirmou Pence à ABC. "Ficou evidente que ele decidiu ser parte do problema."

Durante as audições do comité da Câmara relativas à invasão do Capitólio, algumas testemunhas revelaram que Trump estava a assistir à cobertura noticiosa do motim e não pediu a ninguém para intervir. Questionado pela ABC sobre o motivo de Trump não intervir, Pence respondeu: "Isso seria uma boa pergunta para ele". O ex-Presidente negou as acusações.

Pence lembra frequentemente os objetivos alcançados pela "administração Trump-Pence", mas procurou distanciar-se do seu antigo chefe, especialmente por causa do foco de Trump no passado, nas eleições de 2020, que falsamente afirma terem sido manipuladas, em vez de olhar para o futuro.

