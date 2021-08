Os migrantes africanos morreram durante uma onda de calor que assola a Tunísia, onde as temperaturas atingiram 50 graus.

Migrações

Seis migrantes, dos quais quatro crianças morreram de sede no deserto do Saara

Lusa Os migrantes africanos morreram durante uma onda de calor que assola a Tunísia, onde as temperaturas atingiram 50 graus.

Seis migrantes, incluindo quatro crianças, morreram de sede na parte tunisina do deserto do Saara, perto da fronteira com a Argélia, disse ontem o governador da região de Tozeur, Tunísia.

Os migrantes da África subsaariana morreram durante uma onda de calor que atualmente assola a Tunísia e toda a região mediterrânica, indicou Aymen Béjaoui a uma estação de rádio local.

Na Tunísia, as temperaturas atingiram um novo recorde de 50 graus celsius na quarta-feira, de acordo com o serviço meteorológico nacional.

Aumento de migrantes

As autoridades do país referiram recentemente que estão a atravessar um aumento no número de migrantes de países africanos que tentam cruzar a fronteira da Argélia para a Tunísia com o objetivo de chegar à Europa através do mar Mediterrâneo.

550 migrantes foram autorizados a desembarcar na Sicília O navio humanitário Ocean Viking, com 550 migrantes a bordo, obteve hoje autorização para aportar na Sicília, depois de na sexta-feira já terem desembarcado na região 257 migrantes que estavam a bordo do navio SeaWatch há vários dias.

Nas últimas semanas, pescadores tunisianos e autoridades navais recolheram vários corpos de migrantes afogados e resgataram centenas de outros depois de várias embarcações terem naufragado quando tentavam chegar à Europa.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.