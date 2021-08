A primeira embarcação chegou durante a madrugada às costas da La Graciosa e 21 dos migrantes que estavam a bordo dirigiram-se para Caleta de Sebo, a capital da ilha.

Quase 100 migrantes chegaram às ilhas espanholas Lanzarote e La Graciosa nas últimas horas

Quase 100 migrantes de origem magrebina chegaram ou foram resgatados nas últimas horas junto às costas das ilhas de Lanzarote e La Graciosa, no arquipélago espanhol das Canárias, divulgaram hoje várias entidades locais.

Segundo a mais recente contagem fornecida pelos serviços locais de resgate e de salvamento marítimo, pela Cruz Vermelha e pelo Consórcio de Emergência de Lanzarote, pelo menos 92 pessoas, que viajavam a bordo de três embarcações precárias, foram sinalizadas.

Outros 41 ocupantes desta mesma embarcação foram posteriormente localizados, incluindo pelo menos duas mulheres e dois menores, e foram todos transferidos para o porto de Órzola para serem reencaminhados para os centros de receção humanitária em Lanzarote, de acordo com as mesmas fontes citadas pela agência espanhola EFE.

Ao mesmo tempo que estava a ser prestada assistência a este grupo, as autoridades detetaram mais duas pequenas embarcações na costa de Mala (noroeste de Lanzarote) e no estreito que separa Lanzarote e La Graciosa, entre as cidades de Órzola e Pedro Barba.

As duas embarcações foram socorridas pelos serviços de salvamento marítimo, através da lancha de salvamento “Salvamar Al Nair”.

A bordo das duas embarcações precárias estavam igualmente migrantes magrebinos (homens, mulheres e pelo menos um menor).

A lancha de salvamento transportou os migrantes para o porto de Arrecife (Lanzarote).

As Ilhas Canárias estão situadas ao largo da costa noroeste africana, que integra a rota da África Ocidental, conhecida por ser extremamente perigosa, por causa das fortes correntes marítimas, e que nos últimos tempos tem atraído cada vez mais migrantes que desejam chegar ao território europeu, a grande maioria a bordo de embarcações muito precárias e sobrelotadas.

Segundo os dados mais recentes do Ministério do Interior espanhol, mais de 16.500 migrantes chegaram de forma irregular a Espanha durante os primeiros sete meses deste ano, mais 5.409 pessoas em comparação ao período homólogo de 2020, o que se traduz num aumento de 48,4%.

A maioria fê-lo por mar, mais de 15.000, a bordo de quase mil embarcações.

No que diz respeito às Ilhas Canárias, os dados apontam para a chegada, até julho, de 7.531 migrantes, a bordo de 200 embarcações precárias.

Este número representa um crescimento de 136% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 3.185 migrantes, que chegaram ao arquipélago a bordo de 105 embarcações.

