Margaritis Schinas. Fluxo nas fronteiras orientais da UE deve catalisar novas regras

Lusa O vice-presidente da Comissão Europeia, Margaritis Schinas, admitiu este sábado esperar que o fluxo ilegal de migrantes nas fronteiras orientais da União Europeia sirva como catalisador para o estabelecimento de regras comuns sobre a migração.

Margaritis Schinas foi este sábado à fronteira que separa a Lituânia da Bielorrússia, que tem sido alvo de um grande número de entradas e tentativas de entrada na Europa por parte de migrantes ilegais.



“A situação aqui apresenta uma mensagem para nós, União Europeia: está na altura de avançarmos para uma estrutura europeia previsível e abrangente relativamente à política de migração”, afirmou Schinas aos jornalistas presentes no local.

“Este é o momento político para passar de uma operação de combate a um incêndio para uma operação de nova arquitetura”, acrescentou.

A Comissão Europeia propôs, em 2020, um pacto sobre migração e asilo de refugiados com o objetivo de desenvolver uma política comum relativamente a esta questão, mas as negociações foram interrompidas pela pandemia da covid-19.

A União Europeia (UE)está agora mais preocupada com o provável afluxo de migrantes provenientes do Afeganistão, dado que milhares de pessoas têm fugido daquele país desde que os talibãs tomaram o controlo, a 15 de agosto.

Luxemburgo presta apoio à Lituânia com centenas de sacos-cama A Lituânia enfrenta uma crise de refugiados e pediu ajuda à UE.

Na Lituânia, a migração ilegal ‘explodiu’ este ano, com o número de recém-chegados detetados na fronteira a ultrapassar as 4.100 pessoas, o que representa um aumento muito grande face às 81 registadas em todo o ano de 2020.

A UE acusa o Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, de orquestrar o aumento de migrantes para a Europa – através da Lituânia, da Polónia e da Letónia – como retaliação pelas sanções impostas a Minsk na sequência da repressão que as autoridades têm imposto à oposição após as eleições presidenciais do ano passado, fortemente contestadas no país e consideradas ilegítimas pela comunidade internacional.

