Andrés Manuel López Obrador, candidato da esquerda, ganha as eleições presidenciais com um recorde absoluto de votos, mas tem uma tarefa quase impossível: resolver uma guerra contra droga que matou mais de 200 000 mexicanos, acabar com a corrupção e conseguir relacionar-se com Donald Trump

México vira à esquerda para evitar a explosão

O Instituto Nacional Eleitoral (INE) divulgou aquilo que se antevia há meses: Andrés Manuel López Obrador, conhecido como AMLO, ganhou as eleições presidenciais com uma uma distância de 30 pontos percentuais, em relação ao segundo candidato, Ricardo Anaya, apoiado pelo partido mais à direita, o PAN, e o partido de centro esquerda, PRD.

Perante a vitória, o candidato da esquerda reuniu-se primeiro com os seus apoiantes, já não atacou o governo, nem falou de acabar com a “máfia no poder”, desta vez fez gala em utilizar um linguagem inclusiva, chamando aos cidadãos, amigos e amigas. Falou de uma transição pacífica, e anunciou, que pela primeira vez na história, a equipa presidencial terá o mesmo número de homens e de mulheres. Perante a multidão, o centro do seu discurso foram as minorias e os pobres. Garantiu que as suas três linhas de atuação seriam: não mentir, roubar e trair o povo.

Momentos depois dirigiu-se ao hotel Hilton na Avenida da Reforma, onde a comunicação social o esperava com ansiedade, aí o seu discurso matizou-se e ganhou contornos mais moderados: o povo foi gradualmente substituído por um apelo aos empresários e da necessidade de manter a estabilidade.

Uma guerra que matou 200 000 pessoas



A eleição de AMLO mostra uma grande vontade de mudança dos mexicanos. As gerações mais velhas viveram os últimos anos com uma degradação constante dos seu nível de vida e da subida da insegurança. Os 40 milhões de mexicanos com menos de 29 anos, tem plena consciência que a sua vida será muito pior que as dos seus pais. A todos os sectores que apoiaram a esquerda têm um traço comum: falta-lhes paciência para esperar.

Nas últimas décadas morreram mais de 200 mil pessoas na guerra contra os cartéis da droga, em muitas zonas do país o Estado não existe ou está enormemente corrompido pelo crime e os interesses privados. Calcula-se que mais de 9% do PIB, segundo números do Banco Mundial para 2015, seja devido directamente à corrupção, uma verba superior à que é deviada ao turismo. Uma família mexicana média gasta 33% do seu rendimento em pequenos atos de corrupção diária.

Os dirigentes mexicanos veem o país como uma autêntica piñata, uma espécie de recipiente tradicional revestido de papel brilhante e com picos que simbolizam os sete pecados mortais, com doces e brinquedos nos seu interior, que as crianças abrem a golpes de bastão, nas suas festas de aniversário. No decurso do mandato do atual presidente Enrique Peña Nieto, do PRI (Partido Revolucionário Institucional) - eleito para dar uma cara renovada e “limpa” ao partido Estado, que governou a maior parte dos anos o país -, uma série de 16 governadores e antigos governantes foram envoltos em escândalos de corrupção. Por exemplo, o governador do Estado de Veracruz, Javier Duarte, do partido do presidente, é acusado de ter desviado 3 mil milhões de dólares.

Depois dos escândalos que envolveram a empresa espanhola Iberdrola, durante o tempo que o México era presidido por Felipe Calderón (2006-2012), e os mais recentes que têm como protagonista a construtora brasileira Odebrecht, uma maioria de deputados mexicanos julgou por bem aprovar, em março passado, uma resolução que impedia a perseguição de altos funcionários políticos acusados de enriquecimento pessoal. Mais recentemente, para se perceber o clima de impunidade particular de certos protagonistas políticos, o tribunal eleitoral endossou a candidatura à presidência do governador do Estado de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, apesar de 58% das assinaturas requeridas para legalizar a candidatura serem falsas, argumentando o seguinte: “a lei precisa que é necessário um número determinado de assinaturas, não diz que elas têm de ser verdadeiras”, afirmou um magistrado ao jornal “El País”.

Uma situação que não ignora o eleito AMLO. Numa recente emissão televisiva, o candidato eleito afirmou que só restavam duas vias para mudar o país: a luta armada ou a via eleitoral. A sua candidatura seria uma última hipótese de pacificar o país e evitar maiores explosões de violência.

Dos EUA, nem bom vento, nem bom casamento



Já dizia o histórico governante mexicano Porfírio Díaz, “o problema do México é estar muito longe de Deus e muito perto dos EUA”. Em artigo publicado, no mês passado no “Le Monde Diplomatique”, sintomaticamente intitulado “Não somos um protectorado Americano”, Andrés Manuel López Obrador traçou as linhas vermelhas das suas relações com o seu poderoso vizinho: “As ameaças de Donald Trump visam avivar a xenofobia e o racismo? Nós respondemos apresentando um programa de desenvolvimento suscetível de relançar o crescimento, criar empregos e de melhorar as condições de vida dos mexicanos. Objectivo: atacar numa mesma ação as causas da imigração, insegurança e da violência. Não se resolvem problemas sociais pela força ou construindo muros, mas melhorando as condições de vida das pessoas”.

Horas depois de ser eleito, o candidato de esquerda conversou ao telefone com o seu congénere dos EUA, e informou na sua conta de Twitter: “recebi uma chamada de Donald Trump e conversamos durante meia hora. Propus-lhe um acordo integral, com projectos que gerem emprego no México e reduzam as migrações e melhorem a segurança”.

Por sua vez, Trump garantiu que teve “uma grande conversa” com López Obrador e que antecipava “uma muito boa relação”. E finalizou, “vai ajudar-nos com a fronteira”.

Nuno Ramos de Almeida