México. Morre torturado pela polícia por não usar máscara

Na quinta-feira, quase mil pessoas protestaram diante do Palácio do Governo em Guadalajara, no estado mexicano de Jalisco, para exigir justiça depois do assassinato de Alejandro Giovanni López, espancado e morto pela polícia por não usar máscara.

À chegada ao Palácio do Governo, os manifestantes apedrejaram o edifício e queimaram duas viaturas da polícia para além de tentarem queimar vivo um dos agentes.

la policía de ixtlahuacán, jalisco, asesinó a giovanni lópez por no usar cubrebocas, el presidente del municipio intentó sobornar a su familia ofreciéndoles 200 mil pesos a cambio de que no publicaran el vídeo con las pruebas #JusticiaParaGiovanni pic.twitter.com/yv5FZ3hz7l — ner (@fullrmoon) June 4, 2020





La manifestación por la exigencia de #JusticiaParaGiovanni, terminó en confrontación.



Patrullas incendiadas, amenazas de repeler con gas lacrimógeno; así la tensa situación en el centro de Guadalajara. pic.twitter.com/LqUXxOp3KU — ZonaDocs (@ZonaDocs) June 4, 2020





A 4 de maio, Giovanni saiu para jantar com o irmão e uma tia quando se deparou com a polícia municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, no estado de Jalisco, no México. Nesse momento, os agentes prenderam Giovanni por não usar máscara na via pública e o irmão, Christian, conseguiu escapar e filmar a agressão protagonizada por 10 polícias.

No vídeo de dois minutos, Christian diz ao irmão para se acalmar e um polícia responde "cala-te, pinche joto", no momento em que o abuso da autoridade é evidente.

#Chécalo | La @CEDHJ emitió medidas cautelares dirigidas al Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos luego de difundirse un video en el que se ve a policías municipales golpeando a un hombre para detenerlo por uno usar cubrebocas en la vía públicahttps://t.co/S1uCShG1lf pic.twitter.com/YnLCK8oLXV — EL OCCIDENTAL (@ELOCCIDENTAL) June 3, 2020

No dia seguinte, os familiares de Giovanni foram à esquadra mas foi-lhes dito que ele estava internado num hospital onde mais tarde o encontraram morto. Quando o corpo foi entregue, perceberam que tinha sido torturado e baleado na perna.

Ao Occidental, os familiares da vítima denunciaram o presidente da autarquia que através de um mensageiro ofereceu 200 mil pesos mexicanos em troca da não divulgação do vídeo e ameaçou ainda matá-los se o fizessem.

O México continua a ser um dos países mais violentos da América Latina com elevados níveis de corrupção e negócios entre políticos, empresários e grupos de crime organizado.

O caso ganhou agora impulso depois do assassinato de George Floyd nos Estados Unidos.

