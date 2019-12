O governo mexicano denunciou um cerco policial à sua embaixada na capital da Bolívia, onde decorreu em novembro um golpe de Estado, e fez queixa ao Tribunal Penal Internacional.

Mundo 3 min.

México denuncia cerco à sua embaixada em La Paz

O governo mexicano denunciou um cerco policial à sua embaixada na capital da Bolívia, onde decorreu em novembro um golpe de Estado, e fez queixa ao Tribunal Penal Internacional.

Marcelo Ebrard, ministro mexicano das Relações Exteriores, informou que vai apresentar uma queixa no Tribunal Penal Internacional contra o governo de facto na Bolívia pelo cerco à embaixada do México e à residência do embaixador naquele país.

"Hoje, o México está a usar um instrumento legal perante o Tribunal Penal Internacional por violação de obrigações diplomáticas", afirmou Ebrard. Nesse sentido, o responsável mexicano dos Negócios Estrangeiros disse que não há qualquer precedente de assédio a uma sede diplomática mexicana como a que ocorre atualmente na Bolívia, que inclui voos com drones, bem como mais de 90 agentes da polícia e do exército à volta da embaixada.

"Estamos em contacto com a comunidade internacional porque nem mesmo nos piores anos das ditaduras militares dos anos 70 e 80 as instalações e a residência mexicana foram colocadas em risco", disse Ebrard.

A secretaria de Estado de Relações Exteriores do México denunciou a Bolívia por violações sistemáticas da Convenção de Viena, que estabelece mecanismos internacionais para a concessão de asilo a pessoas perseguidas politicamente. Para já, Ebrard descarta encerrar as representações diplomáticas naquele país, uma vez que há cerca de 10 mil mexicanos na Bolívia.

O Ministério mexicano das Relações Exteriores informou que, neste momento, há nove bolivianos que solicitaram asilo na embaixada do seu país. Destes, quatro têm mandados de prisão emitidos pelo governo de facto da Bolívia. Ebrard informou ainda que pelo menos 29 Estados entraram em contacto com a embaixada ou com o governo mexicano para expressar a sua preocupação com a tensão que se vive na sede diplomática. Entre os países que manifestaram a sua preocupação estão os países da União Europeia e "quase todos" os países da América Latina.

O comandante da polícia da capital boliviana, William Cordero, exigiu na terça-feira que o México entregasse os ex-funcionários e deputados aliados do presidente deposto Evo Morales, que permanecem na sede diplomática em La Paz depois do golpe de Estado e posterior perseguição a ex-governantes pela presidente de facto Jeanine Áñez.

Nesse dia, através de um comunicado de imprensa, o Ministério mexicano das Relações Exteriores pediu à comunidade internacional que condenasse a intimidação a funcionários mexicanos, que descreveu como uma "flagrante violação da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas".

"Atualmente existe um cerco policial que regista o movimento das pessoas que entram e saem das instalações diplomáticas mexicanas. Os agentes estão a fazer gravações e tentaram deter a livre circulação da embaixadora mexicana [María Teresa Mercado] e do pessoal diplomático, enquanto polícias motorizados estão a seguir os movimentos dos veículos oficiais" da embaixada.

A Bolívia foi protagonista de um golpe de Estado desencadeado pela oposição a Evo Morales com o apoio das forças armadas. Depois de um processo eleitoral que concluiu com mais uma vitória na primeira volta do então presidente, a violência tomou conta de um país habituado ao crescimento económico e à redução das desigualdades em década e meia de governos liderados pela esquerda.

À proposta de Evo Morales de realizar novas eleições presidenciais para pacificar a Bolívia, o exército respondeu com o pedido de demissão do primeiro chefe de Estado índio no país com mais indígenas da América Latina. Depois do exílio do antigo sindicalista e sem quórum, a oposição impôs Jeanine Añez num parlamento sem a presença de deputados de esquerda, que disseram não estarem reunidas as condições de segurança.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.